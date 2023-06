Avanza la construcción de un nuevo jardín de infantes y el nuevo centro cívico en Escobar

El intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, recorrió este viernes el avance de las obras del jardín de infantes y del Centro Cívico. A su vez, celebró el Día Nacional de las y los Bomberos Voluntarios en el destacamento de esa localidad.Las obras del nuevo jardín de infantes en el barrio 1° de Julio están avanzadas en un 35 por ciento y permitirá incorporar 200 vacantes. En ese sentido, el nuevo edificio tendrá cuatro aulas con sanitarios incorporados, un salón de usos múltiples, cocina, dependencias administrativas y baño para las y los docentes.Asimismo, la Municipalidad está llevando adelante la colocación de caños pluviales de 400 milímetros de diámetro y zanjeo para la evacuación de aguas de lluvia.“Cuando comenzamos la gestión había más de 2000 chicas y chicos sin vacantes, hoy gracias al gobierno provincial y municipal, no hay ningún alumno que no acceda a la escuela. Además, con el reservorio pudimos mitigar el efecto de la lluvia en una zona que se solía inundar mucho y así, vamos haciendo obras, en todas las localidades para que la gente viva cada día mejor”, afirmó Sujarchuk.Luego, el intendente supervisó el avance de la obra del nuevo Centro Cívico de la localidad que contará con una recepción, dos oficinas, dos baños, un cuarto de guardado de máquinas, un salón de usos múltiples con capacidad para 70 personas y un patio interno para el personal municipal. Este año, la Municipalidad colocó los pisos y los revestimientos de chapa, además se realizaron los revoques y la pintura de interior.“Hace siete años Matheu estaba abandonado, no tenía las instituciones básicas que ordenan a una localidad. Hicimos obras emblemáticas como el Polo Canesi, con 40 camas de internación, repavimentamos la Ruta 25, comenzamos una obra hidráulica histórica y un polideportivo que permitirá a las y los vecinos desarrollar actividades culturales y recreativas. A través de estas acciones recuperamos el espacio público e impulsamos la actividad comercial, trabajando con estrategia y planificación, pero manteniendo la idiosincrasia de la localidad”, finalizó el jefe comunal.Por último, en el marco del Día Nacional de las y los Bomberos Voluntarios, Sujarchuk visitó el destacamento y celebró junto al personal. En ese sentido, en el cuartel de Matheu se amplió la sala de máquinas a través del programa municipal de Presupuesto Participativo.