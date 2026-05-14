14.05.2026 / ADORNI GATE

El contratista de Adorni se victimizó: Los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo

Matías Tabar admitió que es “muy normal” la evasión en el mundo de la construcción y, en su justificación de presunto evasor, incluyó al jefe de Gabinete.



El contratista Matías Tabar admitió que es "muy normal" la evasión en el mundo de la construcción y en su justificación incluyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo".

"Acá parece que los únicos dos que hemos evadido serían Manuel y yo. Hay muchas cosas de la de de la Argentina de hoy para solucionar. Yo vengo con una profesión totalmente distinta, que todo en blanco, declarado, todo factura", inició Tabar. Y siguió su relato en diálogo con radio Rivadavia: "Estos últimos años que estuve en el tema de la construcción y llama mucho la atención porque es un tema que habría que tratar de solucionar".

Según Tabar, "ninguna persona" de la Argentina que "se esté construyendo una casa hoy puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción en cuanto a si tiene que declarar todo". "Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco, como se dice ahora, te de. No es que a mí vino él (Adorni) y me propuso hagamos esto y tiene que ser en negro", explicó.

En otro tramo de la entrevista, Tabar afirmó que Adorni no le exigía tampoco las facturas, al tiempo que volvió a ratificar que los pagos siempre fueron en efectivo. No obstante, aclaró que sí hubo facturas durante el proceso de obra y que las presentará en la Justicia. 

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