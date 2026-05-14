El contratista de Adorni se victimizó: Los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo

El contratista Matías Tabar admitió que es "muy normal" la evasión en el mundo de la construcción y en su justificación incluyó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni: "Acá parece que los únicos que hemos evadido seríamos Manuel y yo"."Acá parece que los únicos dos que hemos evadido serían Manuel y yo. Hay muchas cosas de la de de la Argentina de hoy para solucionar. Yo vengo con una profesión totalmente distinta, que todo en blanco, declarado, todo factura", inició Tabar. Y siguió su relato en diálogo con radio Rivadavia: "Estos últimos años que estuve en el tema de la construcción y llama mucho la atención porque es un tema que habría que tratar de solucionar".Según Tabar, "ninguna persona" de la Argentina que "se esté construyendo una casa hoy puede llegar a solventar con sus ingresos la construcción en cuanto a si tiene que declarar todo". "Entonces, si yo hoy me tuviese que hacer una casa y tengo que empezar a facturar todo, es imposible que el blanco, como se dice ahora, te de. No es que a mí vino él (Adorni) y me propuso hagamos esto y tiene que ser en negro", explicó.En otro tramo de la entrevista, Tabar afirmó que Adorni no le exigía tampoco las facturas, al tiempo que volvió a ratificar que los pagos siempre fueron en efectivo. No obstante, aclaró que sí hubo facturas durante el proceso de obra y que las presentará en la Justicia.