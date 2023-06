Alberto Fernández: La corrupción es algo absolutamente intolerable

El presidenteparticipó de la mesa Nacional de Integridad y Transparencia, en Casa Rosada y sostuvo que "la corrupción no es un problema del Estado, es de la sociedad argentina" y, además, afirmó que desde el oficialismo "nunca" se entrometieron con la Justicia aunque remarcó: "Sí quisimos cambiarla porque la justicia funciona muy mal".""Tenemos una forma de razonar que condice a no comportarnos como éticamente corresponde. En el mundo está lo permitido y lo prohibido, p", manifestó el mandatario al presentar este mediodía en el Museo del Bicentenario de la Casa Rosada la Mesa Nacional de Integridad y Transparencia, un espacio de articulación de políticas relativas a la ética en la Administración Pública Nacional y pidió un "llamado a la reflexión de cómo funcionamos como sociedad".subrayó Fernández.La Mesa Nacional de Integridad y Transparencia es un espacio interinstitucional para coordinar estrategias de asistencia, seguimiento y evaluación de políticas públicas. Participaron también el jefe de Gabinete, Agustín Rossi; la titular de la Oficina Anticorrupción, Verónica Gómez; la titular de la Agencia de Acceso a la Información Pública, Beatriz de Anchorena; el síndico General de la Nación, Carlos Montero y la secretaria de Gestión y Empleo Público, Ana Castellani.En tanto, Fernández manifestó que "hay que terminar con los vicios que aparecen en la administración de los servicios públicos. Hay que terminar, ser inflexibles.". "Siempre la corrupción alguien la paga. Uno que se corrompe nos salpica a todos", remarcó.Además el Presidente apuntó contra los políticos que arreglan con los medios de comunicación: "Nunca llamé a un diario para decir 'bajen una nota', y así me va, pero me voy a descansar en paz". "", sentenció. Finalmente le pidió a los presentes que "si ven una inconducta la denuncien. Si ven algo indebido díganlo, no se hagan cómplices de los que delinquen".