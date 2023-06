Necesitamos que Axel esté cuatro años más en la Provincia, el pedido de diputada del Partido FE

“Necesitamos que Axel esté cuatro años más en la Provincia. Nosotros creemos necesarios cuatro años más para profundizar las políticas públicas con la impronta con la que el Gobernador ha gestionado”, dijo Natalia Sanchez Jauregui en diálogo con Política Argentina

La diputada del Partido FE de la provincia de Buenos Aires también se mostró afable a la posibilidad de la candidatura presidencial del ministro del Interio, Eduardo “Wado” de Pedro. “Generacionalmente me gustaría un recambio. Que se tenga la posibilidad de proyectar a alguien que sea joven. Me sentiría más identificada con Wado”, sostuvo.Consultada sobre la pelea interna en la coalición opositora sobre la incorporación del gobernador Juan Schiaretti a Juntos, dijo Sanchez Jauregui: “Habría que preguntarle a los cordobeses que es lo que piensan. A los peronistas no nos funcionó. Estamos muy lejos de las cuestiones que quieren llevar adelante quienes representan Juntos por el Cambio. A mi me lo hicieron pagar en nombre propio”., disparó.