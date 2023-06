Patricia Bullrich sobre Juntos por el Cambio: "Una ruptura depende nada más de Horacio Rodríguez Larreta"

En una interna que parece no tener fin, la precandidata presidencial del PROapuntó contra su principal rival amarillo el precandidatoy le atribuyó la posibilidad de fracturar la coalición opositora por su "intento de meter por la ventana a actores que no estaban en Juntos por el Cambio".él sabe que tiene que ir a la cancha en la que está y no intentar meterlo a (Juan) Schiaretti cuando tenemos una elección en Córdoba", afirmó Bullrich en diálogo con radio Continental.La posible incorporación del gobernador de Córdoba , a Juntos por el Cambio volvió a mostrar las diferencias entre palomas y halcones del PRO. La falta de acuerdo generó choques de Larreta y el presidente de la UCR,, que consideran que sería una buena medida para "ganarle al kirchnerismo" contra Bullrich y expresidente. Lo único es la elección del 13 (de agosto), ahí va a ser la sociedad que dirima qué proyecto quiere para JxC, un proyecto más light o más concreto y firme de cambio, eso se está discutiendo", apuntó contra Larreta y remarcó que ella es quien “representa el cambio de fondo que necesita la Argentina”, en contraposición conEn ese sentido, consideró: "no sé, no hay manera que uno pueda pensar que se le ocurre a alguien romper, que no sea una destrucción total y absoluta de la opción de cambio que hoy tiene la Argentina”. “¿Puede ser que alguien lo esté pensando? Bueno me preguntaría para quien trabaja y quien piensa romper JxC. No lo sé", agregó Bullrich.El martes, desde Córdoba, Macri también apuntó contra el jefe de Gobierno porteño y fue a la provincia a apoyar al candidato a gobernador por Córdobay acusó al alcalde porteño de “poner en riesgo” el espacio.La precandidata a Presidenta, además, señaló quey enumeró normas de aumento de impuestos, la moratoria previsional y la quita de fondos de coparticipación a la Ciudad. "Hay un JxC que venía caminando, trabajando, preparándose con equipos que vamos a competir estas PASO y, que es trascendente, cambiando todas las reglas del juego que se conocían", sostuvo."No es un problema de ampliar a actores que han tenido una conducta política muy distante de JxC, que no han tenido votos en la cámara de JxC, que han apoyado al oficialismo y además compiten en Córdoba con una fuerza política que tiene en nuestros actores una enorme contradicción con nosotros.", aseveró Bullrich.