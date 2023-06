Hay funcionarios gestionando y otros de rosca, Cecilia Moreau cruzó a Tolosa Paz

“Pregona la unidad dividiendo”

Si hacía falta una prueba de a quiénes apunta el massismo cuando exige que las candidaturas colaterales delse deben bajar para armar una lista de unidad, eso quedó evidenciado anoche, casi de madrugada, con un tuit quele dedicó a, le imputó la presidenta de la Cámara de Diputados a la ministra de Desarrollo Social, quien durante una entrevista televisiva ratificó su precandidatura a gobernadora bonaerense, y la del embajadora presidente.Horas después de que los gobernadores pidieran con tono imperativo que se eviten las PASO y se conforme una lista federal, Tolosa Paz y Scioli salieron a hacer todo lo contrario. Fueron a un programa político a ratificar que no se bajan. Pero Tolosa Paz tuvo un párrafo filoso dirigido a los ex dirigentes radicales que conviven en el variopinto partidario que conforma el Frente de Todos.", lanzó.Es por demás conocido el pasado de la familia Moreau en la UCR. Leopoldo Moreau, diputado también, fue una de las caras más reconocidas de la renovación en la provincia de Buenos Aires desde la década del ’80. Su hija Cecilia también militó allí y, años después se sumó al Frente Renovador y actualmente es parte de la mesa chica de la coalición de gobierno.Entonces, la reacción no se hizo esperar. En plena medianoche, la diputada recogió el guante que arrojó Tolosa Paz:, escribió.Pero no sólo le enrostró eso, sino también le recordó que ella militó “como cientos de miles, la boleta que encabezó (Tolosa Paz) en el 2021, sin PASO y sin reprocharle jamás haber perdido la elección” a diputados bonaerenses, en la que la ahora ministra cayó frente a Diego Santilli, de Juntos por el CambioComo si fuera poco, Moreu cerró su respuesta reprochándole a la titular de la cartera social “pregona la unidad dividiendo”. Y luego lanzó un tiro por elevación que cayó sobre ella y varios más en situación de campaña electoral:Es decir que básicamente la acusó de ser incoherente, de dividir y de desatender la gestión. Pero el mensaje de la titular de la Cámara baja fue más allá. En nombre del massismo dejó claro quiénes son los que se deben bajar de la interna ya no solamente para traer “calma” a la economía, tal como lo había pedido Massa, sino también para armonizar con la exigencia de los gobernadores.Tolosa Paz siguió sin tomar nota de ello. “Somos candidatos porque hemos tomado la decisión de representar la ampliación del Frente de Todos”, dijo sentada al lado del embajador Daniel Scioli como si el sector que ambos representan no fuera parte interna del espacio del que ya son parte.. “Nosotros también queremos lista de unidad y somos los garantes de que el Frente de Todos, junto con el Presidente de la Nación, hayamos sostenido la unidad durante todo este tiempo”, concluyó.