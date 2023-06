Interna en el FDT: los gobernadores buscan convencer a Alberto Fernández de consensuar un candidato de unidad

Si lo persuaden, entienden, entonces se bajarán las candidaturas de Daniel Scioli y de Agustín Rossi, afines al Ejecutivo. Ni el embajador en Brasil, ni el jefe de Gabinete dijeron haber recibido ningún mensaje para desistir.sostuvo el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, en diálogo con El Destape Radio. Opinó que el candidato de consenso debería surgir de conversaciones entre Alberto, Cristina Kirchner, Massa y los gobernadores.agregó. Horas más tarde, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, le pidió un encuentro a Alberto. Hasta anoche, el Presidente no había respondido. Se estimaba que podría concretarse el lunes.La idea de los gobernadores coincide en un cien por ciento con lo que plantea Massa, quien considera indispensable evitar las primarias y las discusiones internas.es su frase para que el Gobierno llegue a buen término. Pero todavía no admitió en público que considera que el mejor posicionado para esa candidatura de consenso es él mismo, algo que probablemente haga su partido, el Frente Renovador, en el congreso nacional que realizará este sábado.Las presiones en la previa vienen siendo fuertes. La presidenta de la Cámara de Diputadosdijo el lunes que Massa "está harto" de las internas y acusó directamente a Scioli de "jugar a los soldaditos". También amenazaron con la posibilidad de que el Frente Renovador se vaya del Frente de Todos y ayer hicieron circular la versión de que Cristina y Massa podrían desarmar la coalición oficialista para lanzar una novedosa, sin el albertismo. No parece algo sencillo de instrumentar en los pocos días que quedan hasta la inscripción de alianzas.Mientras tanto, el ministro busca combinar su habitual hiperactividad con buenas noticias económicas.Además, las últimas versiones indicaban que el índice de inflación será más bajo de lo que se anunciaba, toda una noticia. Massa espera coronarlo con el adelanto de los desembolsos anticipados del FMI, lo que le permitiría despejar el fantasma de nuevas corridas.En otra muestra de que la alianzasigue viento en popa, el gobernador Axel Kicillof y Wado de Pedro compartieron una actividad en Tres de Febrero con la titular de Aysa, Malena Galmarini. En el equipo que se va armando alrededor del ministro del Interior no coinciden con la idea de evitar las PASO: la ven como una oportunidad de sumar más votos y reforzar la imagen de Wado como candidato. De hecho en una encuesta realizada por la consultora Aresco, de Federico Aurelio, Wado aparece superando a Scioli por 15,8 a 11,6%, lo da un total de 27,4% al Frente de Todos en las PASO. Un poco por debajo del 29,1% de Juntos por Cambio, con Patricia Bullrich superando por décimas a Horacio Rodríguez Larreta. El libertario Javier Milei, con el 27,6%, en empate técnico con el oficialismo.En la medición individual,Respaldados en estos números, en el equipo del ministro del Interior planteaban auspicioso ir a una competencia interna, confiados en el respaldo del votante kirchnerista. No es la posición de Massa, que no acepta una interna.Pese a las versiones que circulaban anoche, Scioli aseguraba que sólo había hablado con el gobernador Quintela y que no había recibido ninguna sugerencia para bajar su candidatura, que confirma días tras día. El "Pichichi" subió un spot en el que proclamaEn su entorno aseguraban que todos los dirigentes que los contactaban era para apoyarlos en la idea de ir a una PASO si no se llegaba a un consenso., ironizó Agustín Rossi en El Destape Radio respecto a la resolución de los gobernadores, con la que no se mostró de acuerdo. Algo que criticaban en el entorno de los precandidatos -también de Wado- era que la mayoría de estos gobernadores adelantaron las elecciones provinciales, en muchos casos sacaron las PASO o incorporaron ley de Lemas, armando su propia estrategia y desentendiéndose de la suerte del gobierno nacional. Y que ahora buscan llevar la voz cantante en la estrategia en todo el país. Rossi subrayó su rechazo al término "exigimos" que utilizaron los mandatarios provinciales en su documento, concluyó.Ajena a toda discusión interna, Cristina recibió en su despacho a una delegación de parlamentarios mexicanos y a la ministra de la Presidencia de Portugal, Mariana Vieira da Silva. Hasta ahora, la vice no opinó respecto a si prefería que las candidaturas se definan por consenso o en las PASO, ni señaló a un favorito para la contienda. Todavía quedan dos semanas de plazo para la inscripción de los candidatos.