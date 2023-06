Sergio Massa: "Si se decide que haya PASO, anótennos que ahí también vamos a estar

El líder del Frente Renovador y ministro de Economía,, encabezó este sábado el Congreso de su coalición y pidió por la unidad del Frente de Todos de cara a las elecciónes primarias aunque sostuvo: “Si se decide que haya PASO, anotennos que allí vamos a estar”.Massa cuestionó "las discusiones, las peleas, esa idea de ver quién es candidato quien no como si se tratará de puja de vanidades" que aparecen en este momento electoral y destacó que desde el Frente Renovador "no extorsionan, sino que dan su opinión como dirigentes y militantes políticos".Tras un recuento de gestión el ministro señaló: “Decían que venía el helicóptero y ahí estuvimos, pusimos el cuerpo, no nos escondimos porque pusimos la patria primero, no nos quedamos en la cómoda, con errores y aciertos”."Que nadie se haga la víctima somos todos grandes, que nadie se esconda detrás de la victimización, en unidad construimos una vuelta de página para ponerle punto final a la Argentina del ajuste y el endeudamiento, construimos el enfrentar una pandemia que se llevó miles de vidas", lanzó el ministro de Economía.Y continuó: "En unidad construimos la oportunidad de enfrentar una elección a pesar de todo eso, el mantener un Gobierno a pesar de esas crisis y. No se trata de vanidades personales, no estoy planteando una candidatura única de este espacio, que sea Juan, Pedro o el ratón Mickey pero".", exclamó en medio de dirigientes y políticos que festejaron en estadio Arena de Malvinas Argentinas, con más de 12.000 lugares ocupados.En ese sentido, aseguró: "Vamos a estar poniendo lo mejor de nosotros, buscando los mejores acuerdos, no busco trabajo, no necesitamos un cargo para participar para discutir ideas, para acercar propuestas a esta altura después", apuntó contra la oposición.Además, Massa aseguró que “”, y aseguró que la coalición fue posible “por la generosidad de la dirigenta que más votos reunía” en 2019, en clara alusión a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.Sobre las elecciones el minsitro consideró que ", una oposición a la que nosotros le deberíamos contestar con unidad y con un rumbo claro. Ya lo dijo una dirigente que no me quiere nada. Tiene razón Carrió. Nosotros vamos por los derechos, el crecimiento y el desarrollo”.Massa cerró su discurso reiterando su pedido y vociferando tres veces la palabra "unidad".