Larreta sobre su candidato a vicepresidente: "Le doy prioridad a alguien de Juntos por el Cambio"

El precandidato presidencial del PRO,, se refirió al cierre de alianzas del miércoles y adelantó detalles sobre quién lo acompañará en la fórmula como precandidato a vicepresidente."Sumamos a José Luis Espert, un lujo, y se consolidó la incorporación del GEN de Margarita Stolbizer. Esa es la actitud de cara al futuro, necesitamos una nueva mayoría muy sólida para impulsar, para acompañar, para aprobar la gran transformación que Argentina necesita. Esto requiere un sólido apoyo político y una mayoría en el Congreso que apruebe esas reformas", manifestó Larreta durante el anuncio de obras de renovación de la pista del Autódromo Oscar y Juan Gálvez.Respecto a la intención de ampliar el espacio que le valió fuertes cruces en la interna, aseguró: "Vamos a seguir sumando. Muy al principio se sumaron Diego Santilli y Cristian Ritondo desde el peronismo. Otros más recientes como Miguel Ángel Pichetto.".Además, el jefe de Gobierno porteño aprovechó para dejar un mensaje electoral al platear que "la inflación se baja dejando de gastar de más, basta de maquinita, emitir genera inflación.”En ese sentido, propuso “una ley que independice al Banco Central para que el Gobierno no pueda pedirle más plata. Y tan importante como eso es hacer un boom de exportaciones argentinas. Hoy hay una parafernalia de controles consecuencia de que no hay dólares. Y los dólares se generan exportando", ideas similares a las que presentó Juntos por el Cambio en su Acuerdo Programático electoral. Finalmente, consultado sobre quién lo acompaña en la fórmula, el jefe de Gobierno se negó a dar nombres concretos, pero detalló que "", en posible referencia a que se tratará de alguien que ya forme parte de la coalición como el líder radical Gerardo Morales o el peronista Pichetto. Y descartó que sea alguien llegado desde afuera como José Luis Espert o, como en un momento se rumoreaba, el gobernador, Juan Schiaretti, que finalmente no se incorporó a la alianza y creó su propio espacio Hacemos Unidos por Códoba