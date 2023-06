Cristina Kirchner pidió diálogo entre las fuerzas políticas para solucionar el problema de la deuda con el FMI

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió "diálogo entre las fuerzas políticas para solucionar el problema de la deuda" con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y planteó la necesidad de "recuperar la representación política".Al inaugurar la nueva ampliación del Hospital Regional de Río Gallegos, la ex mandataria remarcó: "Necesitamos imperiosamente un modelo que acabe con la economía bimonetaria y".En ese sentido, advirtió: "La Argentina es un país circular. Si bien el paìs de ahora no es el mismo que el de 2001, se vuelve a repetir la misma historia por el brutal endeudamiento".Por otro lado,destacó los logros de su gobierno y el de Néstor Kirchner: "No fue casualidad que durante 12 años pudimos desarrollar un plan de obras pùblicas e incorporar derechos."."Si queres ser presidente es porque queres gobernar el paìs y decidir qué se va hacer en todos los àmbitos", afirmó y agregó: "Hay que hacer las cosas que se tengan que hacer para honrar el voto de la gente"., opinó la titular del Senado.Por ùltimo, habló de "volver a ejercer ese amor por la patria". Es la primera vez que habla desde la constitución deque va camino a las PASO 2023.