Scioli en modo candidato, le habló a Bullrich: "Si soy presidente te voy a necesitar"

#Política | El guiño de Daniel Scioli a Patricia Bullrich: "Si soy Presidente, te voy a necesitar".



💬 El embajador argentino en Brasil contó cómo es su vínculo con los dos precandidatos presidenciales del PRO: "Los dos son muy correctos y afectuosos conmigo". pic.twitter.com/Fpfpzg8IDi — Política Argentina (@Pol_Arg) June 16, 2023

En medio de los cruces internos de Unión por la Patria y sus diferencias con el kirchnerismo, el precandidato presidencial Daniel Scioli analizó a su competencia electoral y recordó una situación que vivió en marzo durante la fiesta de la Vendimia con la precandidata a Presidenta del PRO Patricia Bullrich.’”, contó Scioli durante una entrevista en LN+ al hablar del vínculo que tiene con los principales referentes de JxC para dar cuenta que tiene que “cambiar el clima político” en el país y habló de la necesidad de tender puentes con la oposición.Además de contar su anécdota con Bullrich, el embajador de Brasil habló del precandidato presidencialy del expresidente, con quien aseguró no haber roto “nunca” su relación de amistad. “Tengo respeto por los dos, son muy correctos conmigo”, sostuvo cuando le preguntaron a quién de los dos le compraría un auto usado.Específicamente sobre Rodríguez Larreta tuvo definiciones positivas y lo consideró “un hombre moderado, con compromiso de gestión” y señaló que “la irrupción de [Javier] Milei lo ha llevado a tomar posiciones en las que no sé si se siente cómodo”.Y como si fuera poco para avivar más la interna oficialista,. “Tiene dos ejes, uno es la dolarización, que no comparto porque no se puede estar supeditado a políticas monetarias de los Estados Unidos y el otro es el rol del Estado”, señaló. Sobre lo que aclaró que, a pesar de que cree que “hay que optimizarlo y tiene ser más eficiente, eso no significa, por ejemplo que desaparezca Aerolíneas Argentinas”.”, comparó.Las definiciones de Scioli se dan tras las críticas que recibió por parte del PJ Bonaerense, que incluso apoyó ayer la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el acto que encabezó en Santa Cruz donde cuestionó a quienes dentro de su "propio espacio político, amenazan con ir al partido judicial".En ese contexto,y descartó que hubiera recibido algún mensaje para exigirle que se baje, aunque admitió que cuando habló con el titular del partido,, fue “en tono intenso”. “Es una decisión tomada”, insistió y expresó: “Confío en la gente y voy a ganar las PASO, la unidad está garantizada al final del camino, es bueno que haya PASO porque cuando nos abrimos, ganamos”.En otro tramo, Scioliaunque aseguró que tienen “una relación de respeto”. Además, la calificó como una dirigente “tenaz, apasionada, un gran cuadro político, una mujer de una gran experiencia y de ideales que defiende con mucha determinación” que “cuando quiere decir algo, lo dice ella misma”.Y, si bien evitó evaluar la gestión del ministro de Economía, señaló que desea “que le vaya lo mejor posible” y agregó que mantiene “una gran amistad” con Alberto Fernández.En cuanto a La Cámpora, la definió como “una agrupación de jóvenes que han ido creciendo, que tienen aspiraciones territoriales y que algunos gobiernan, como la intendenta de Quilmes (Mayra Mendoza)”, aunque se diferenció al mencionar que no comparte “algunas de las cosas que se han expresado” tras la conformación del nuevo frente electoral. “”, deslizó.