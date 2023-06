Morales cruzó a Katopodis y defendió la represión en Jujuy:"Dejen de joder"

Señor ministro del gobierno del Frente de Todos, @gkatopodis, ¿a usted le parece que esto es pacífico? Mire algunos antecedentes de los pacíficos manifestantes, ¡dejen de joder! https://t.co/lMqbPWHKzC pic.twitter.com/60tpSIj1BD — Gerardo Morales (@GerardoMorales) June 18, 2023

El gobernador de Jujuy,, cruzó al ministro de Obras Públicas de la Nación,, yen contra de la aprobación de la reforma constitucional. Aún quedan más de 20 detenidos, continúan los cortes de rutas y las denuncias contra la represión policial del sábado siguen acumulándose."Señor ministro del gobierno del Frente de Todos, Gabriel Katopodis,", afirmó Morales en un hilo de Twitter en el que le respondió al ministro de Obras Públicas, quien había criticado "la brutal represión" que se vivió en la provincia norteña contra "quienes se manifiestan pacíficamente". "Miles de personas que reclaman en las calles y rutas son molidos a palos y detenidos por las fuerzas de seguridad de la provincia", había denunciado Katopodis en sus redes.Al cruzar a Katopodis, Morales adjuntó una serie de documentos que, según sostuvo, muestran los antecedentes penales de algunos manifestantes y cuestionó: "¿Esto es una marcha pacífica?". También mostró un video con las filas de autos generadas por los cortes de rutas." le preguntó el gobernador al ministro."Cortar rutas es un delito porque se impide el libre transito como el de está chica, que teniendo problemas de salud, no podía circular. ¿Por qué no habla con este padre, que solo quiere que se respeten los derechos de su hija?", agregó el gobernador radical mostrando otro video de un auto en la fila por el corte de ruta.Tras lo que metió a caso deen Chaco, al que comparó con un supuesto "Estado paralelo" que hay en Jujuy. "Qué opina, ministro, de la desaparición de Cecilia Strzyzowski en Chaco? ¿Cuál es su opinión respecto a esa situación que conmociona a todo el país?", lanzó Morales mezclando la investigación de un posible femicidio con varios sospechosos detenidos con la represión masivas a manifestantes que hace semana vienen reclamando que no se apruebe la reforma constitucional provincial que el impulsa.El corte realizado el sábado en la ruta nacional 9 y la intersección con la ruta nacional 52, en la entrada a esa localidad, se mantenía en pie esta mañana con manifestantes de varias comunidades de la Puna y la Quebrada de Humahuaca que protestan contra la reforma constitucional, y que permitían la habilitación al tránsito cada hora.tras haber sido apresadas el sábado durante la represión a cargo de la Policía provincial en la entrada a la localidad de Purmamarca, cuando reclamaban contra la reforma Constitucional aprobada el viernes.Incluso desde CTERA convocaron a un paro nacional docente para el próximo jueves 22 de junio bajo la consigna “¡Basta de represión al pueblo jujeño!”, en contra de la Reforma Constitucional y reiterando el pedido de un aumento salarial a los docentes.