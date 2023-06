Morales se desligó de la represión en Jujuy y admitió que busca "nacionalizar el debate por los límites de la protesta"

volvió a desligarse de la represión en Purmamarca por parte de la policía provincial, en donde hubo estudiantes heridos, y buscó culpabilizar a Milagro Sala, la dirigente social que se encuentra detenida desde diciembre en su casa. Además, reconoció que busca ", uno de los pilares sobre los cuales se aprobó la reforma constitucional en Jujuy."Hubo una fuerte intervención del Gobierno nacional. De nuevo, Milagro Sala está financiando el conflicto", aseguró el gobernador en diálogo con Radio Mitre, quien, además, dijo que hubo "infiltrados" que no son de la provincia y que son de". "Tendría que estar presa en el penal, no dando órdenes", sostuvo.subrayó. "Garantiza el derecho a la manifestación pacífica, pero establece que el Estado regule ese derecho para que no colisione con otros. Está prohibido el corte de ruta. Me parece que este es un debate nacional que hay que dar. Cortar no es un derecho", explicó.Gabriel Katopodis, ministro de Obras Públicas, había asegurado que los actos de violencia en la localidad jujeña eran una demostración de "cómo gobiernan y cómo gobernarían" ante un eventual triunfo de Juntos por el Cambio en las elecciones presidenciales. "Vaya a marchar a Washington o a Ginebra...", ironizó Morales.l", agregó.