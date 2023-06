El Gobierno aprobó un préstamo de US$ 350 millones del BID para fortalecer la agenda climática

Con el fin de reforzar la agenda climática, @el_BID aprobó una operación por 350 millones de dólares para el país. Esto nos permitirá fortalecer la planificación de políticas que contribuyan a la sostenibilidad, a la descarbonización y a la economía circular.#CreoEnArgentina pic.twitter.com/fU6jT5VccC — Sergio Massa (@SergioMassa) June 21, 2023

destinado a financiar el Programa de Apoyo a Políticas Públicas para el Crecimiento Sostenible y Resiliente de Argentina II, a través del decreto 313/2023 publicado jueves en el Boletín Oficial.El objetivo general del Programa consiste en contribuir a un crecimiento sostenible y resiliente, a través de fortalecer la capacidad del Gobierno para la planificación y financiamiento de la acción climática, impulsar políticas que contribuyan a la economía circular y la descarbonización, y desarrollar un marco favorable para las finanzas sostenibles.El miércoles el ministro de Economía,, recibió a representantes del BID, quienes suscribieron el acuerdo por el crédito para que la Argentina fortalezca su “agenda climática”.El préstamo es de desembolso inmediato y, informó el Ministerio de Economía en un comunicado.En lo que va del año, el organismo multilateral aprobó distintas líneas de financiamiento para el país con foco en distintas áreas como educación, salud, economía del conocimiento, fortalecimiento de entramado pyme, y obras de saneamiento.Hace 10 días el BID aprobó un préstamo por U$S 35 millones destinado al Programa de Apoyo a las Exportaciones de la Economía del Conocimiento con la finalidad de asistir el desarrollo del sector y su inserción internacional, y en particular al área de inteligencia artificial en la Argentina.Mientras que a fines de mayo, se presentó una nueva línea de financiamiento por un monto total de US$130 millones -US$ 80 millones a cargo del BID y US$ 50 del BCIE- que serán destinados a mejorar la productividad de pequeñas y medianas y ayudar a la transición de las pymes argentinas hacia la industria 4.0.