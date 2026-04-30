AUH ANSES mayo 2026: quiénes pueden perder el beneficio y nuevos montos

La AUH de ANSES en mayo de 2026 presenta cambios que afectan tanto a los montos como a las condiciones de cobro. El organismo confirmó actualizaciones en los pagos y advirtió que ciertos beneficiarios podrían quedar excluidos si no cumplen con los requisitos establecidos.La medida alcanza a titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del sistema SUAF, en un contexto de revisión de datos y control de condiciones para mantener el beneficio.ANSES informó que algunos titulares pueden dejar de cobrar la AUH si no cumplen con las condiciones obligatorias. Entre los principales motivos se encuentran:- falta de actualización de datos personales o del grupo familiar- incumplimiento de controles de salud y educación- superación de los límites de ingresos establecidos- incompatibilidades con otros beneficiosEl organismo realiza cruces de información periódicos, por lo que la suspensión puede aplicarse de forma automática.Para quienes continúan dentro del sistema, ANSES confirmó el monto actualizado de la AUH para mayo de 2026, con incrementos que incluyen adicionales.El pago total puede componerse de:- monto base de la AUH- complemento retenido del 20% (a cobrar con libreta)- Tarjeta Alimentar, según cantidad de hijosEn algunos casos, la suma total puede alcanzar valores significativamente más altos al incluir todos los componentes.bono de ANSES: quiénes pueden cobrar hasta casi $600.000Además de la AUH, ANSES otorga un bono extraordinario que puede alcanzar montos cercanos a los $600.000 para un grupo específico de beneficiarios. Este pago no corresponde a todos los titulares, sino a programas particulares o acumulaciones de beneficios, como:- asignaciones familiares acumuladas- programas sociales complementarios- pagos retroactivosEl acceso depende de la situación individual de cada beneficiario y del cumplimiento de requisitos.Los beneficiarios pueden consultar su situación a través de los canales oficiales de ANSES. Es clave revisar:- datos personales actualizados- estado de la asignación- calendario de pagos- posibles suspensiones o incompatibilidades.La verificación temprana permite evitar interrupciones en el cobro.El esquema de asignaciones se mantiene bajo revisión permanente. ANSES podría continuar con controles y ajustes en función de:- actualizaciones de ingresos- cumplimiento de requisitos- políticas sociales del gobiernoEsto implica que los beneficiarios deben mantener su información al día para no perder el acceso.Quienes no actualicen sus datos, incumplan controles obligatorios o superen los límites de ingresos pueden quedar excluidos del beneficio.El monto varía según la cantidad de hijos y los adicionales, pero incluye el pago base más la asistencia alimentaria.No. Ese monto corresponde a casos específicos con acumulación de beneficios o pagos extraordinarios.