Desocupación: bajó al 6,9% en el primer trimestre del año

La tasa de desocupación del primer trimestre del año se ubicó en el 6,9% de la población, una cifra que refleja una mejora en relación al primer trimestre del año pasado, cuando la desocupación había marcado un 7%. En relación al último trimestre del año pasado, la desocupación se incrementó en 0,6 puntos porcentuales.La población económicamente activa (PEA) está compuesta por los ocupados y los desocupados. Este último grupo presiona activamente sobre el mercado laboral en búsqueda de una ocupación. La PEA registró un incremento de 1 millón de personas. A la vez, a partir de la mayor tasa de actividad, los ocupados pasaron a ser 12,6 millones de personas a 13,2 millones durante el primer trimestre de este año. De todas maneras, la cantidad de personas desocupadas se incrementó en 100.000 casos.Según destacó el Indec, entre la población ocupada, el 74,3% fueron asalariados, de quienes el 36,7% no cuenta con descuento jubilatorio. En total serían 3,6 millones de personas que se desempeñan en la informalidad, cuando hace un año eran 3,3 millones. Con descuento jubilatorio existen 6,2 millones de empleados, 300.000 personas más que durante el primer trimestre de 2022.Al analizar la población ocupada por nivel educativo, más de la mitad de las personas ocupadas (59,4%) cuenta con hasta secundario completo, mientras que el 40,4% posee estudio superior y universitario (completo o incompleto). Asimismo, en lo que respecta a la calificación de la ocupación principal, el 51,2% corresponde a un empleo operativo; 19,1% a cali­ficación técnica, 18,4% a no cali­ficado; y 9,8% a profesional.Durante el primer trimestre de este año también se redujo la presión sobre el mercado de trabajo. La tasa de subocupación resultó del 9,4% de la PEA, mientras que los otros ocupados demandantes y los otros ocupados no demandantes disponibles alcanzaron, en conjunto, el 10,6% de la PEA. En consecuencia, la presión sobre el mercado laboral, conformada por el universo de desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles, alcanzó el 26,9% de la PEA, cuando hace un año era del 28,4%.En la comparación intertrimestral, se observó un incremento de 1,2 puntos porcentuales de la participación de las personas asalariadas sin descuento jubilatorio, que pasó del 35,5% a 36,7%. También hubo un alza en la participación de aquellas personas trabajadoras de calificación operativa, que pasaron de representar el 52,9% a 54,3%, es decir, 1,4 puntos porcentuales más. En tanto que la población trabajadora con calificación profesional disminuyó: pasó del 10,1% a 9,1%.Entre la población desocupada, aumentó 4,4 puntos porcentuales la participación de las mujeres de 14 a 29 años (de 22,6% a 27,0%). Por su parte, los varones de dicho grupo de edad mostraron una disminución de 2,2 puntos porcentuales (de 27,8% a 25,7%).