Bullrich oficializó a Petri como su candidato a vicepresidente a dos días del cierre de listas

Luis Petri me acompañará como precandidato a vicepresidente de la Nación. Con Luis, compartimos valores y la misma mirada de lo que la Argentina necesita: orden para progresar. Juntos vamos a liderar con coraje y convicción el cambio definitivo de nuestro país. #LaFuerzaDelCambio pic.twitter.com/Pp8HANVgKl — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) June 22, 2023

A través de un vídeo en redes sociales, la precandidata a presidenta del PRO, Patricia Bullrich, formalizó a Luis Petri como su compañero de fórmula para las próximas elecciones."Quiero comunicarles oficialmente que Luis Petri será mi precandidato a vicepresidente de la Nación. Compartimos una misma mirada sobre el orden que la Argentina necesita”, anunció la precandidata.En el clip, la ex ministra de Seguridad resalta las palabras “coaje”, “orden” y “fuerza”, que son los significantes que dan forma a su campaña, cuyo lema es “La fuerza del cambio”.“Después de lo que vivimos estos años, estoy más que convencido de que el cambio necesita coraje. Por eso, Patricia, me comprometo a acompañarte para pasar de esta Argentina que nos duele a una Argentina que nos contenga y nos esperance”, expresó Petri.En esa línea, Bullrich añadió que el cambio que propone “es muy profundo” y enfatizó: “Hace falta mucha fuerza, coraje, valentía y decisión. Es justamente por eso que entendí que Luis era la persona ideal para acompañarme”.El spot de Bullrich con Petri fue grabado esta mañana en una fábrica de lácteos ubicada en Cañuelas, provincia de Buenos Aires, a 55 kilómetros de la Ciudad. Es un emprendimiento familiar que la ex ministra de Seguridad ya visitó.La ex ministra de Seguridad hará mañana una conferencia de prensa junto al dirigente mendocino, en la que anunciará a su primer candidato a senador nacional y la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires. Además, se espera que de a conocer el nombre que secundará a Néstor Grindetti como candidato a vicegobernador bonaerense.