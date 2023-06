A poco más de un día para el cierre de listas, Massa descarta una posible candidatura

En medio del cierre de listas del próximo sábado a la medianoche, el ministro de Economía, Sergio Massa, envió un mensaje a su equipo de trabajo para enfocarlos en la intensa agenda que deberán afrontar en los próximos días. Allí da a entender que no se sube a la carrera presidencial y que continuará al frente de la cartera de Economía.“Los cierres de listas son siempre apasionantes y trabados. No hay nada dramático ni que sea de vida o muerte. Pero que la economía siga funcionando normalmente y que hagamos nuestro laburo”, mencionó el funcionario en un chat interno que comparte con su equipo del Palacio de Hacienda.Al respecto, recordó que tienen por delante la definición de temas relevantes como la negociación con el Fondo Monetario Internacional, los temas energéticos y el gasoducto Néstor Kirchner como así también los subsidios al agro y a la producción aviar y porcina y los créditos CREA.De hecho, el organismo internacional de crédito confirmó que se unificaron las fechas de vencimiento de los pagos de Argentina de este mes y que se postergaron para el 30 de junio, ambos implican un pago total de 2.700 millones de dólares.Si bien el 30 es la fecha límite, desde Economía no descartan que el pago pueda producirse antes, y aseguran que la operación burocrática para hacerlo ya se puso en marcha, aunque demorará algunos días.Con respecto al mensaje de Massa que se difundió en distintos medios, Massa recalcó en el texto: “El lunes tenemos que seguir haciendo cosas para arreglar los problemas serios que tiene la economía y el país”.Cabe mencionar que el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, sostuvo esta mañana que el presidente Alberto Fernández propuso una lista de unidad con el propio Massa como candidato a presidente, abriendo una incógnita sobre cómo quedará conformada finalmente la primaria del oficialismo.