Schiaretti confirmó a Randazzo como su candidato a vice: Bossio y Chiche Duhalde, en las listas

El gobernador de Córdoba y precandidato presidencial de “Hacemos por Nuestro País”, Juan Schiaretti, confirmó que el diputado nacional Florencio Randazzo será su compañero de fórmula para competir en las PASO del próximo 13 de agosto

De esta manera, la nómina que se autopercibe y se presenta como el "peronismo antikirchnerista" estará encabezada, como se sabía, por Schiaretti, y tendrá como segundo nombre al ex ministro de, que por tercera vez va a una elección alejado del kirchnerismo.Schiaretti hace estos movimientos a horas de las elecciones en Córdoba, donde pone en juego su poder político allí a través de su aspirante a sucederlo, Martín Llaryora, que enfrenta una dura parada ante, de Juntos por el Cambio.El "Gringo" está terminando de negociar el armado de las listas nacionales para presentar antes de la medianoche del sábado y, en ese camino, confirma la incorporación de Randazzo.Llamativamente, estos movimientos suceden una vez caída la posibilidad de lograr un "gran acuerdo nacional", como lo había definido públicamente, conpara formar una nueva coalición opositora. Sin embargo, ambos dijeron que el diálogo podría seguir después de las PASO. Ahora quien tendrá un conflicto discursivo es Randazzo, que dijo que no integraría nunca JXC y, si en las primarias no alcanzan los votos mínimos para pasar a las generales, tendra a su compañero cordobés intentando jugar en el larretismo.La alianza “Hacemos por Nuestro País” está integrada por el peronismo cordobés, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Cristiano, el Partido Autonomista y otras fuerzas provinciales más pequeñas.Las cabezas de lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires y la Ciudad están casi confirmadas: el primer lugar de la lista bonaerense va para, mientras que en el segundo escalón estaría, dirigente de íntima confianza"Topo" Rodríguez ingresó a la Cámara baja de la mano de Lavagna y su candidatura presidencial de 2019. Junto a los legisladores socialistas y cordobeses armaron un bloque de 8 diputados que les permitió ejercer presión, a veces ayudar al oficialismo y otras, bloquear iniciativas determinantes. Así, queda claro que el ex ministro de Economía respalda la construcción política del gobernador cordobés.Luego, está confirmado que el primer lugar de la lista de diputados nacionales por el territorio porteño será para, el economista que fue titular de ANSES de Cristina Kirchner, quiso ser precandidato a gobernador bonaerense pero se tuvo que dar el famoso "baño de humildad" que lo hizo bajarse y, con eso, selló su salida del kirchnerismo.Luego trabajó con Sergio Massa, hasta que también se alejó con la consolidación del líder del Frente Renovador en el Frente de Todos, hoy Unión por la Patria. En los últimos meses se acercó a Schiaretti y se convirtió en uno de los armadores del espacio político en Buenos Aires.Resta que el espacio de Schiaretti defina quién encabezará la lista de senadores nacionales por Buenos Aires. En las próximas horas se terminaría de cerrar. En tanto, en la mayoría de las provincias tendrá lista corta, es decir una nómina con su boleta pegada a la de los legisladores nacionales por la provincia, pero sin candidatos a gobernadores, como sucederá tanto en provincia de Buenos Aires como en CABA.