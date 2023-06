Elecciones 2023 Córdoba: Schiaretti va con Llaryora y JXC busca un triunfo con Luis Juez

Los cordobeses irán este domingo 25 de junio a las urnas para elegir gobernador, vicegobernador, 44 legisladores provinciales titulares y 22 suplentes. Además, hay municipios que deberán sufragar para intendente, concejales, y miembros de la comisión comunal, como así también autoridades del Tribunal de Cuentas.Ciudades importantes como Río Cuarto y Villa María no están incluidas en esta lista, ya que en el primer distrito se elegirá intendente el próximo año y en el segundo, los comicios locales deben hacerse por separado de cualquier otra elección.En Villa Carlos Paz se utilizará el voto electrónico según una resolución del Tribunal Electoral.La provincia no cuenta con Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y el voto en la provincia es universal, obligatorio, directo, igual, secreto, libre, personal e intransferible. Hay 2.984.631 personas habilitadas para votar, aproximadamente, según datos de la Justicia Electoral Nacional. Esta cifra representa el 8,69% del electorado de todo el país.(Hacemos por Córdoba) es el candidato del oficialismo e intendente de la capital provincial. Lo secunda en la fórmula Myrian Prunotto. Cuenta con el apoyo del actual gobernador Juan Schiaretti, que no puede postularse a ser reelecto ya que transita su segundo mandato al frente de la provincia. Además, se postula como precandidato a presidente junto a Florencio Randazzo.(Juntos por el Cambio) irá por su tercera oportunidad de obtener el puesto de gobernador. Su vicegobernador será Marcos Carasso, presidente de la UCR de Córdoba.(Frente de Izquierda). La vicegobernación estará a cargo de la dirigente social Soledad Díaz García, del Partido Obrero.(Creo en Córdoba). La facción de Unión por la Patria tendrá como compañera de fórmula a la diputada Gabriela Estévez.(Frente Liberal Demócrata Desarrollista) y Gabriel Bornoroni(Encuentro Vecinal Córdoba) y María Rosa Marcone(La Libertad Avanza) y María Cristina Lagger(Partido Humanista) y Griselda Osorio(Nuevo MAS) y Miguel Díaz(Partido Popular) y Roberto Sarandonelo(Unión Popular Federal) y Pamela Arias