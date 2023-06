JXC en Santa Fe no pasa las PASO: Losada anunció que gane o pierda no se integrará con Pullaro

el caso de lo que sucede con la alianza opositora en Santa Fe, ampliada por la sociedad con el socialismo, es aún peor: directamente oficializaron que los dos espacios que competirán en las PASO no trabajarán juntos de cara a las elecciones generales

"Yo no voy a estar con una persona con la que tenga diferencias éticas y morales. La diferencia ética y moral no sólo es respecto de su trato con la policía, sino de con quién se referencia él a nivel nacional: Martín Lousteau. Estamos hablando del creador de la 125 y el ministro de Economía de Cristina Fernández de Kirchner"

Mientras a nivel nacional la interna entre el sector de Juntos por el Cambio liderado pory la contraparte que conduce- contras bambalinas - se recrudece nuevamente,Es que. El argumento central es "ético y moral": sostiene que no puede compartir espacio con alguien vinculado al narcotráfico y la corrupción policial, acusaciones que vierte sobre el ex ministro de Seguridad provincial.Además, la ex panelista de televisión defendió a Macri de las críticas de Larreta, cuestionó al alcalde porteño y precandidato presidencial por intentar sumar a "kirchneristas" como, el gobernador de Córdoba, apuntó con dureza contra- jefe político de Pullaro - por la 125 y cuestionó aLosada anticipó que gane o pierda la competencia en las primarias, no aunará fuerzas con Pullaro de cara a las elecciones generales. No solo acusa al precandidato promovido por Larreta de haber “fracasado” en la lucha contra el narcotráfico, delito con el que también deja picando que pudo haber tenido complicidad, sino de haber “corrompido” a la policía provincial durante su gestión como ministro deTras desestimar que sus diferencias con su adversario sean por "lo electoral", Losada inició sus críticas:"(Si encubrió a la policías vinculados con el narcotráfico) lo tiene que explicar él. Sí sé que hay una persona de confianza de él [Alejandro Druetta], que está presa por narcotráfico, y que Pullaro la puso en drogas peligrosas. También sé que hay audios que lo vinculan con corromper a los policías con los ascensos. ¡Él ascendía a policías a los que les daba los resultados de los exámenes! Son audios que existen desde que él era ministro, no son nuevos", enumeró.Tras sugerir que Pullaro impulsó campañas con "fake news" en su contra pagadas con dinero "en blanco" a través de redes sociales como "forma de pegar bastante cobarde, adelantó que en Juntos por el Cambio de Santa Fe no se cumplirá el axioma de que "el que gana conduce y el que pierde acompaña"., afirmó Losada.En ese sentido, sostuvo que no la representa "ni en lo que es ética y moralmente para la provincia, porque corrompió a la policía y tuvo personas alrededor a personas vinculadas al narcotráfico, ni tampoco con su referencia a nivel nacional, que es el autor de la 125"., lanzó.Consultada en una entrevista con La Nación acerca de si esa interna terminal que plantea no perjudica las posibilidades de JXC, Losada se desmarcó al señalar que los votantes de Pullaro la "van a acompañar" si gana, ya que su adversario "es más de lo mismo", alguien "que no quiso, no supo y no pudo"."¿Cómo antes no pudo y ahora va a poder? Tenemos que elegir entre lo viejo y lo nuevo. Entre los nuevos liderazgos y los que ya fracasaron", agregó.Por otra parte, otra dirigente con peso en JXC que cuestionó a Losada fue "Lilita" Carrió, quien asegura haberle advertido a Losada que en el "frente de frentes había dirigentes ligados al narcotráfico"., negó la ex panelista, quien también desestimó acusaciones de la líder de la Coalición Cívica contra, jefe del PRO provincial y compañero de fórmula de Losada.Luego, pese a considerar que "la UCR va a tener un lugar importante en la mesa de decisiones de próximo gobierno, reconoció que hubiera preferido que el partido centenario tuviera un candidato a presidente y criticó que "no hubo una estrategia partidaria" para acompañar la postulación de Facundo Manes, el único que había quedado en pie tras la declinación depara sumarse a la fórmula de Larreta.En otro segmento, si bien dijo que "el gobierno de Macri tuvo un montón de errores", desestimó que haya "fracasado", como sostuvo Larreta, y sólo atinó a mencionar como "error" que no dijo " o que se había encontrado", frase armada que suele dar vueltas en redes sociales pero no parece coincidir, por ejemplo, con el discurso de apertura de sesiones ordinarias del ex presidente en 2016 ni en los siguientes años."Es como si hubieran intentado sumar aen Santa Fe. Si Perotti es el kirchnerismo. Yo padecí cuando [Alejandra] Vigo, la esposa de Schiaretti, se sentaba para dar quórum y aprobar determinadas leyes. Si es kirchnerista, cómo lo vamos a meter en JxC. Nosotros somos el cambio, no somos la continuidad del kirchnerismo. Entonces, no podemos meter un kirchenrista adentro", arremetió.Fue una de la consultas que le hizo La Nación a Losada, habida cuenta que es lo que propone Bullrich, líder del sector que integra en JXC, pero no supo dar precisiones., respondió la precandidata a gobernadora ante la pregunta de si estaba de acuerdo con la iniciativa de la ex ministra de Seguridad macrista de llevar militares al interior del territorio argentino a combatir con los narcos.Ante una repregunta sobre el mismo tema, dado que se trata de la propuesta de la líder de su sector, volvió a decir que harán "lo que sea necesario", pero se desmarcó al señalar que su rol como candidata a gobernadora es "concentrarme en lo que me respecta a mí, no puedo depender de otro"."La seguridad de la provincia le corresponde a la gobernadora. Obviamente teniendo a Bullrich en el gobierno nacional va a ser más fácil, porque sabe mucho de seguridad y ha hecho un muy buen papel cuando era ministra. Por lo tanto, es muy importante el acuerdo que hemos firmado", sostuvo llamativamente.En ese punto, dio la misma respuesta ante una consulta acerca de las posiciones de Larreta o Pichetto, quien no están de acuerdo con acudir a las Fuerzas Armadas para combatir el narco y proponen crear una Agencia Federal de Lucha contra el Narcotráfico."Vamos a hacer todo lo que sea necesario para llevar tranquilidad a la gente. Yo nací en Rosario y era una ciudad totalmente diferente. Era conocida en el país como una ciudad pujante, con oferta gastronómica y cultural. No se hablaba de narcos ni escuelas baleadas. Quiero que se termine eso. La inseguridad -que hay que abordarla desde un punto de vista multidimensional- está afectando a la economía también. Si no logro el control de las calles, la economía se cae también", explicó.