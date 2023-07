Chicana de Lousteau a Jorge Macri: "Gobernó hasta hace días un municipio del tamaño de Belgrano"

Justamente es Lousteau quien viene picando fuerte la contienda, amparado en que su adversario renunció poco antes de oficializar su candidatura a su función como intendente de Vicente López, distrito de la provincia de Buenos Aires. En ese marco, el senador radical le endilgó al primo de Mauricio haber "gobernado hasta hace pocos días un municipio que tiene el tamaño del barrio de Belgrano"

La guerra interna en Juntos por el Cambio a nivel nacional se traslada a todos los niveles, incluso al caso de la ciudad de Buenos Aires, donde la curiosa situación en la cual el precandidato del PRO a jefe de Gobierno porteño,, responde más a la precandidata a presidentaque a quien también aspira a ese lugar,, que además ostenta actualmente el cargo que pretende el primo deEs que, a su vez, Larreta tiene una de sus manos apoyando al adversario de Jorge Macri, es decir, quien también va por la alcaidía porteña en Juntos por el Cambio pero bajo es sello de Evolución Radical."Los porteños merecemos otro respeto, merecemos que quienes quieran gobernarnos conozcan nuestra ciudad, cuáles son las cosas que nos afectan, cuáles las que disfrutamos y cuáles son las que se deben resolver", afirmó Lousteau en declaraciones periodísticas.Es en ese sentido que, consultado por el exintendente de Vicente López, chicaneó:"Este conocimiento de la Ciudad requiere no de caminar en una campaña, sino de venir trabajando desde hace mucho tiempo y de tener equipos y propuestas como los que mostramos el otro día en el acto en el microestadio de Argentinos Juniors", argumentó Lousteau para sostener las razones de su cuestionamiento a Jorge Macri.El cruce entre ambos viene de antes. En el lanzamiento de campaña, donde se cantó contra el dirigente PRO, Lousteau había dicho que "la Ciudad es muy grande y no se puede empezar a conocer en la campaña".Ante eso, el dirigente bonaerense que ahora se pasó a CABA respondió: "Yo conozco muy bien la Ciudad. El que no tiene mucho experiencia de gestión es él", expresó Jorge Macri en relación a Lousteau.