"Una obra redonda": Patricio Rey, historia y mucho teatro, en Lomas de Zamora

La puesta teatral "Una obra redonda", que cuenta el recorrido de la legendaria banda a la vez que se mueve en la historia de la Argentina entre 1976 y 2001, se presentó este sábado a sala llena con su espectáculo "Teatro Antidisturbios" en el Teatro Municipal de Lomas de Zamora y se prepara para hacer lo propio el 5 de agosto en el Coliseo, del mismo distrito

La obra no es solo una obra en la cual hay más de 15 actores en escena y una banda recreando a Los Redondos en vivo, además de imágenes y audiovisuales, sino que es una variopinta muestra de historia, aquella que acompaña el nacimiento, desarrollo y auge de la banda, con la dictadura cívico-militar, el regreso de la democracia, la década de los 90´ y la crisis del 2001, en paralelo., expresó el periodista, guionista y actor de la obra,, en una entrevista previa a la presentación en el teatro municipal lomense, donde Una obra redonda además recibió una placa del Municipio para honrar su "destacada trayectoria".Y explicó:La puesta teatral, además de la profunda densidad histórica que propone, coloca en escena performances artísticas de distinta índole, con expresiones como las que producían los Redondos en sus inicios, por ejemplo, no al azar sino como muestra de contrahegemonía ante los tiempos que atravesaban, en plena dictadura. Y obvio, hay rock. Hay Redondos.Entre otros elementos destacados, recorre el rol protagónico de la mánager de la banda,, conocida como la "Negra" Poli, y lo adelantado que ese hecho significaba en cuanto a una mujer ejerciendo esa función. Coloca al público en contexto de la presentación de Gulp en Cemento, hechos como lo sucedido con la policía bonaerense en un recital en La Plata ya en democracia, el asesinato dey las presentaciones de los Redondos hasta su disolución, entre otras cosas."Ser estando", afirma el narrador de Una Obra Redonda cuando presenta la puesta en el comienzo. Eso genera: la sensación de estar viviendo microfragmentos de la historia de Patricio Rey, coloridos y vividos, desde múltiples formas de expresión y con activa participación del público. Sin dejar de lado su incómodo pero original discurso. Por el contrario, inmersos en él.La represión. La violencia. La juventud. La libertad. Ideas que son comida del debate político y la "grieta" hoy, pero que eran presente y futuro cuando los Redondos construyeron su obra y legado. Y no las evitaron. El final de las razzias y de instituciones del espionaje de la policía bonaerense. El último bondi a Finisterre y el "menemato".En el medio, suena una recreación en vivo de Los Redondos lo más parecido posible a sus momentos más brillantes. Desde, entre otras canciones simbólicas de la banda liderada porUna Obra Redonda trae a Patricio Rey con todo lo que tuvo. O te lleva allí. Con música, rock, historia, teatro, performances y danzas. Para ricoteros, sí. Pero para todos también.