Bruglia mandó las causas por Lago Escondido y el supuesto espionaje a jueces a un mismo juzgado

la Cámara Federal porteña resolvió que ambos expedientes tramiten en un mismo juzgado. La decisión fue del camarista Leopoldo Bruglia, uno de los integrantes de Comodoro Py que carece de nombramiento definitivo en su cargo y que persiste allí solo por decreto de Mauricio Macri quien resolvió un conflicto de competencia entre el Juzgado Federal 2, a cargo de Sebastián Ramos, que lleva la causa Lago Escondido; y el 12, encabezado por Ariel Lijo, donde quedó radicada por "sorteo" la denuncia que presentó el juez en lo penal económico Pablo Yaradola, uno de los "huemules" viajero que dijo haber sido espiado ilegalmente por la filtración de sus conversaciones con los otros imputados en un chat de la red de mensajería Telegram

Una disputa que llevaba tiempo y generaba controversias entenía que ver con el tratamiento de: por un lado,, invitados por las máximas autoridades de Clarín; y, por otro,, autodenominados "Los Huemules", dijo ser víctima debido al escandaloso chat entre ellos que se filtró y que exhibía detalles de la travesía al sur.Es que este martesSegún la resolución a la que tuvo acceso Télam, Lijo, con el expediente de su par Yadarola argumentando haber sido víctima de espionaje en sus manos, sostenía que ambas causas debían tramitar en un mismo juzgado. Quedó claro que quería quedárselas. Mientras que Ramos, quien tenía en su poder previamente el caso del polémico viaje a la estancia de Joe Lewis, expresaba que aún no había indicios para aunar las investigaciones.Según Lijo, se trataba de hechos "claramente entrelazados" y "complementarios entre sí", y que "la decisión de uno podría incidir en el otro" y por eso debería intervenir un solo juez en ambos expedientes. En cambio, Ramos rechazó la competencia por considerar "prematura la vinculación" entre ambos casos y ante "la falta de constancias que indiquen la identidad de los eventos pesquisados en ambas actuaciones o de sus presuntos autores, o de las mismas circunstancias de tiempo y lugar".Ante el conflicto de competencia,, escribió.También interpretó que podría estarse "ante una posible concatenación entre los hechos denunciados en ambas causas", todo ello "sin perjuicio del estado incipiente en la cual se encuentran" las respectivas actuaciones por lo cual el "avance de los procesos" podría "ameritar un nuevo análisis de la cuestión"."En esta instancia, se advierte la conveniencia de que ambas causas sean examinadas bajo la órbita de actuación de un mismo magistrado, que pondere la prueba reunida en su conjunto y totalidad", concluyó.En ese marco, Lijo señaló que "corresponde" que la investigación de la denuncia del juez Yaradola sea enviada al juzgado federal 2 donde ya tramita la causa penal por el viaje a Lago Escondido "cuyo marco fáctico de pesquisa resulta de mayor amplitud" y se dejó a "consideración del magistrado la acumulación o no de las causas".El expediente por el viaje a Lago Escondido y los chats del escándalo tiene imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; al ex ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D'Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; a Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9.También están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos del grupo Clarín Pablo César Casey y Jorge Rendo.