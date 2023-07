Vuelve el fuego cruzado en JXC: Larreta y Bullrich se tiran con todo por los piquetes

Otro día de caos: la Ciudad es tierra de nadie.



Conmigo, esto se acaba. pic.twitter.com/3BrOrryCw0 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) July 4, 2023

La jornada de movilizaciones de este martes despertó la interna entre la precandidata presidencial Patricia Bullrich y el larretismo nuevamente. Luego de que Bullrich dijera que "la Ciudad es tierra de nadie", el Gobierno porteño le recordó que durante su gestión como ministra de Seguridad "no se levantaron los piquetes".”, sostuvo Bullrich frente a las manifestaciones encabezadas por la Unidad Piquetera con cortes en 80 puntos del país, incluyendo el Puente Pueyrredón y la avenida 9 de Julio, frente al Ministerio de Desarrollo Social. Además de pegarle al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la precandidata dejó su slogan de campaña: “Conmigo esto se acaba”.A lo que, jefe de Gabinete de la Ciudad, se encargó de responderle. “, recordó el funcionario de Larreta en diálogo con LN+.Miguel consideró: “Tenemos que hablar en serio, escuchamos a ella misma decir que cuando es mucha gente no se puede hacer mucho. Hay que ser respetuosos con los ciudadanos, digámosle la verdad".", amplió la campaña del larretismo y consideró que "eso se termina de la mano de Horacio Rodríguez Larreta presidente”.En esa línea consideró que "hay que poner reglas que verdaderamente puedan terminar esto, no gritos para la tribuna" y se refirió al uso de las pistolas Taser: “Ya estamos capacitando a los policías que van a usarlas para lugares cerrados".Sin dejar los fogonazos contra Larreta ahí,En la mañana de este miércoles la precandidata presidencial reposteó en su cuenta de Twitter: “La lluvia tiene más piqueteros desalojados que Larreta”, un Tweet de Diana Mondino, quien lidera la lista de candidatos a diputados del economista liberal Javier Milei en la Ciudad.