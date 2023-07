Denunciaron a Batistuta por tener a trabajadores rurales en situación de explotación y mal pagos

El titular del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), José Voytenco, denunció al exfutbolista Gabriel Omar Batistuta por tener a sus trabajadores en situación de explotación y mal pagos tras inspecciones en uno de sus campos de Santa Fe.En diálogo con radio La Red, Voytenco reveló que los trabajadores están en condiciones deplorables "por no tener agua ni comida y hasta recibir pagas bajas". "Es indignante lo que se puede ver por la explotación", expresó."Se hicieron las inspecciones, pero no hubo contacto con él. Tiene explotación ganadera. Lo que nos llevó a hacer estas inspecciones fueron las denuncias que recibimos y hemos podido constatarlo, situaciones de trabajadores discapacitados trabajando en el establecimiento, pasando por escalas salariales que no se cumplen, jornadas laborales mayores a las ocho horas establecidas. Todo mal", lanzó el titular del Renatre.Se trata de un procedimiento abierto por el Renatre y hay un secreto de sumario ya que aún se encuentra en estado de investigación, según consignaron fuentes periodísticas.Asimismo, fuentes al tanto del caso indicaron que hay que esperar a la evolución del proceso judicial y Voytenco deberá ratificar en la justicia sus declaraciones radiales.