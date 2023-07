Diputados aprobó una solución para la situación de quienes tomaron créditos UVA

En una maratónica sesión y tras dos meses de inactividad en Diputados, finalmente. En los hechos, la iniciativa busca aliviar a los deudores que tomaron créditos UVA, que asfixiados sostienen no poder pagar la cuota y temen perder sus casas.El debate por los créditos UVA se venía dando en el Congreso Nacional desde hace más de un año con arduos y extensos trabajos en diversas comisiones, en las que tras negociaciones y consensos se logró la unificación de al menos 11 proyectos presentados por diversos bloques y llevar el tema a discusión este miércoles en el recinto. Tras varios cruces de algunos integrantes de la Cámara Baja, ya que el tema dividió a un sector de la oposición, la iniciativa se aprobó y se giró al Senado con 134 votos a favor, 40 en contra y 18 abstenciones.El punto medular del proyecto establece que la cuota a pagar por el crédito hipotecario estará determinada por el coeficiente de variación salarial -en base al índice RIPTE sobre la evolución del salario formal- y que en los meses en que ese índice supere al IPC (inflación), se tomará el que dé más bajo. En ese sentido,o. Además, establece que los deudores podrán vender su propiedad y el crédito existente, mediante un mecanismo que deberá ser determinado por el Banco Central cuando la ley entre en vigencia.Por otro lado, el proyecto también plantea un beneficio para las personas que deban afrontar el crédito UVA y estén alcanzadas por el impuesto a las Ganancias, quienes podrán deducir anualmente hasta tres salarios mínimos.A su vez,. En caso que el deudor se encuentre sin empleo, el Fondo se hará cargo de hasta tres cuotas y las demás serán refinanciadas por un acuerdo entre las partes. No obstante, los beneficios de compensación que otorgará este Fondo sólo regirán para aquellos deudores que hayan tomado créditos menores a 120 mil UVAs o su equivalente en UVIs. Sobre ese fondo, el texto también establece que el Banco Central hará un aporte mensual "con un límite máximo de 0,0025% del promedio de los saldos diarios de los depósitos en pesos y moneda extranjera", para ese fondo de compensación.Otro punto importante es que si el crédito fuera de hasta 200 mil UVAs el deudor contará con la cobertura de hasta las 120 mil, mientras que para los que superen los 200 mil no regirá ningún beneficio de compensación. Por otro lado, el proyecto establece la suspensión de desalojos, embargos o cualquier tipo de medidas preventivas y/o cautelares en trámite por el término de un año y se encomienda al Banco Central a promover líneas de crédito similares.Durante el debate, el primero en tomar la palabra fue el diputado nacional de Evolución Radical,quien insistió con que tratar el tema UVA era ahondar en un problema inexistente, y alegó que el problema central de la economía Argentina no son los créditos UVA sino la inflación, y puso como ejemplo a países de la región, como el caso de Chile, en el que al ser un país con una moneda estable el PBI respecto a créditos hipotecarios alcanza el 18%, frente a la Argentina que no llega al 1%. "El crédito hipotecario en Argentina es una fantasía, no existe. En estándares internacionales y países de la región tienen 18 puntos del PBI de créditos hipotecarios como es el caso de Chile. La principal razón por la que no existen créditos hipotecarios en Argentina es la inestabilidad económica, ya que sin una moneda estable no puede haber crédito hipotecario, porque la cuota de crédito tiene que cumplir la inflación proyectada", analizó el economista.Otro que tomó la palabra fue el diputado nacional e impulsor de una problemática para los deudores UVA,quien celebró que el poder Legislativo se haya reunido para "buscar una solución a esta realidad", pero elevó el pedido de la importancia que implica "intentar recuperar el crédito hipotecario mientras duren las condiciones macroeconómicos que estamos registrando". En ese sentido, Cobos describió: "Hoy no existe el crédito hipotecario porque se rompió la equidad contractual entre la evolución del salario y la evolución de inflación y esa equidad contractual es la que se debe mantener en todo contrato de largo plazo. En el 2016 se otorgaron 9.000 créditos, en el 2017 fueron 75.000, en el 2018 fueron 81.000, en el 2019 unos 10.000 y a partir de 2020 prácticamente ningún crédito. ¿Qué pasó? A partir de septiembre del 2018 el salario perdió con la inflación". Y describió: "Si aparecen medidas de los tres poderes del Estado es porque el problema está y debemos tratar de subsanar, no para destruir el sistema hipotecario, sino para apuntalarlo y reconstruirlo y para otorgar algún salvataje a gente que ha cumplido pagando sus cuotas, porque el que no cumplió fue el Estado".

"Una estafa del macrismo y un negocio de los bancos"

Por último, al hacer uso de la palabra, el diputado de Izquierdaresponsabilizó al macrismo y las entidades bancarias de "la estafa UVA" y pidió leyes más duras para terminar con el problema de crisis habitacional, propuestas que fueron desde impuestos a las viviendas vacías, subsidios del Estado y hasta la expropiación., lanzó del Caño.Asimismo, agregó:"Necesitamos construcción de viviendas y un plan de obra pública en vez de fugarse la plata; además de otorgar créditos accesibles a tasas subsidiadas a las familias trabajadoras", propuso el legislador, además de deslizar ideas como "impuestos a las viviendas ociosas es una medida. Hay que tomar un conjunto de medidas, por ejemplo, impuestos a los grandes grupos inmobiliarios y hasta expropiaciones", sentenció.