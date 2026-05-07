Diputados convocó a una sesión especial este jueves para interpelar a Manuel Adorni

La Cámara de Diputados oficializó la, en el marco de una causa judicial que ya derivó en el levantamiento de su secreto fiscal.La citación fue firmada por el secretario parlamentario Adrián Pagán y promovida por el diputado Esteban Paulón junto a legisladores de distintos espacios. El temario incluye cuatro expedientes vinculados al funcionario nacional, entre ellos pedidos de informes verbales y una iniciativa que plantea una moción de censura.Uno de los proyectos fue presentado por Germán Martínez, de Unión por la Patria, y apunta a que Adorni brinde explicaciones sobre presuntas irregularidades en el uso de recursos estatales. Otro expediente, impulsado por Pablo Juliano, reclama precisiones sobre la evolución patrimonial declarada por el ministro coordinador.También figura una iniciativa del diputado Nicolás del Caño para avanzar con una moción de censura contra el funcionario, mientras que Paulón reiteró un pedido de informes por las inconsistencias detectadas en las declaraciones públicas y patrimoniales de Adorni.QUÉ EXIGE LA OPOSICIÓNLas sospechas sobre el jefe de Gabinete crecieron tras las declaraciones judiciales del contratista Matías Tabar, quien habría aportado datos sobre refacciones realizadas en la vivienda del funcionario en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, con un costo estimado en 245 mil dólares pagados en efectivo.A esto se suman interrogantes sobre la compra de un departamento en Caballito financiado parcialmente mediante un crédito otorgado por las propias vendedoras y sobre viajes al exterior realizados junto a su familia. En paralelo, la Justicia avanza en una investigación por presunto enriquecimiento ilícito y negociaciones incompatibles con la función pública.La oposición, sin embargo, enfrenta dificultades para garantizar el quórum de 129 diputados necesario para abrir la sesión. Legisladores que responden a gobernadores provinciales, además de sectores del PRO y parte de la UCR, ya dejaron trascender que podrían no bajar al recinto, lo que pone en duda el alcance de la ofensiva parlamentaria contra el funcionario libertario.