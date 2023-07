El procurador interino pidió que la Corte no opine sobre la candidatura de Jorge Macri: qué pasó con San Juan y Tucumán

La Procuración General de la Nación,, se pronunció acerca de la competencia de la Corte Suprema para emitir un fallo sobre la candidatura de Jorge Macri a jefe de Gobierno porteño.El jefe interino de los fiscales sostuvo no es responsabilidad directa de la Corte decidir si el primo de Mauricio Macri cumple o no con los requisitos necesarios para postularse como precandidato.Si bien la opinión de la Procuración no es determinante en la toma de decisiones, constituye una señal de que el máximo tribunal ha solicitado consultas al respecto. Mientras tanto, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deberá definir las impugnaciones presentadas contra la candidatura de Jorge Macri, primo del expresidente Mauricio Macri.En el dictamen al que tuvo acceso Infobae, se expresa que corresponde a la justicia de la Ciudad de Buenos Aires pronunciarse sobre este asunto. Se argumenta que el respeto al sistema federal y a las autonomías locales exige que sean los magistrados de dicha jurisdicción quienes intervengan en los casos relacionados con este tipo de cuestiones. Además, se menciona la posibilidad de recurrir a la vía del recurso extraordinario para casos de índole federal contemplados en la ley 48.La Corte Suprema, al recibir el caso, solicitó la opinión de la Procuración General para determinar su competencia. En respuesta, la Procuración indicó que la disputa involucra la interpretación de cláusulas constitucionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires relacionadas con los requisitos para ser elegido como jefe del Ejecutivo local. En este sentido, se considera que es un asunto de carácter jurídico-político que debe ser tratado por el ámbito local.Cabe destacar que la Procuración General también ha sostenido previamente que la Corte Suprema no tiene competencia originaria en casos de postulaciones en Tucumán y San Juan, con Jorge Manzur y Sergio Uñak, respectivamente, aunque la Corte intervino en esos casos citando jurisprudencia y emitiendo medidas cautelares que suspendieron las elecciones. En el caso de Formosa, la Procuración también se pronunció en contra de la competencia originaria de la Corte, aunque aún no ha analizado el tema y Gildo Insfrán fue reelegido como gobernador.