Bullrich armó un spot con imágenes de una mujer sufriendo hambre en 2019, con Macri

Aunque parezca insólito, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, lanzó un spot de campaña en el que critica al Gobierno nacional con imágenes de una mujer diciendo que sufre hambre, pero se trata de un video grabado en 2019, cuando gobernaba Mauricio Macri, su padrino político e integrante del mismo espacio político

#Elecciones | Marcando diferencia respecto a las propuestas de su contrincante en la interna del PRO, Patricia Bullrich lanzó su primer spot de campaña: "No estamos viviendo en un país normal".pic.twitter.com/tUT415Xjxz — Política Argentina (@Pol_Arg) July 7, 2023

#Elecciones | Sin embrago, Bullrich incluyó en su spot de campaña a una mujer que sufría por hambre durante la presidencia de Mauricio Macri, cuando ella era parte del Gobierno nacional. pic.twitter.com/yA2ec7dlEu — Política Argentina (@Pol_Arg) July 7, 2023

, dice una mujer, que tiene a una beba en sus brazos y está sentada en la calle, en el spot de la ex ministra de Seguridad que compite conpor quedarse con la candidatura presidencial de JXC.Sin embargo, de revisar el archivo surge que. En ese momento, pegaba la inflación y la caída fuerte del poder adquisitivo cuando gobernaba Macri.Bullrich hizo circular un spot que resume su perfilamiento político para enfrentar a Larreta en las elecciones primarias (PASO) de agosto. "Si no es todo, es nada", es la frase central, pese a la polisemia que contiene, con la que la ex ministra de Macri y Fernando de la Rúa refuerza el ideario "puro" que propone su sector, frente al "dialoguismo" que centraliza el ala "paloma".En el audiovisual aparece Bullrich leyendo sobre paños de imágenes de protestas, delincuencia, presunta corrupción, rostros de dirigentes del oficialismo, entre otras cosas."No estamos viviendo en un país normal, estamos en esta Argentina. Acá nada es como debería ser y va a hacer faltam mucha fuerza para recuperar el orden que perdimos", plantea, como contracara de lo que ofrecería Larreta."El dialogo no saca a los narcos de rosario, la corrupción no se termina por consenso, no se acuerda con las mafias", "a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando", "el mejor plan del mundo va a tener que defenderse en la calle", son otros de los diagnósticos que sostiene Bullrich, mostrando que, particularmente en el caso de la última frase, incluso invita al conflicto civil y social de ser necesario para defender el ajuste que propone."No podemos dar el lujo de hacerlo a medias otra vez", asegura en otro fragmento, que parece sugerir que eso fue lo que hizo Macri, a modo de crítica, y que busca imitar Larreta, su adversario interno.