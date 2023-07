Sergio Massa, en la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner: "El FMI nos había dicho que lo paráramos"

En el marco de la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner, el ministro de Economía y precandidato a presidente por Unión por la Patria (UP), Sergio Massa, celebró el momento histórico y agradeció en particular al presidente Alberto Fernández por decidir avanzar con la obra a pesar de la negativa del Fondo Monetario Internacional: ", lanzó Massa.A ambos lados lo acompañaron Fernández, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el jefe de gabinete y precandidato a vicepresidente, Agustín Rossi. También estaban el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; su par de La Pampa, Sergio Ziliotto y el presidente de Enarsa, Agustin Gerez."Frente a aquellos que plantean que Argentina es un país sin destino sin destino y futuro, hoy es uno de esos días en que aparece el orgullo de ser argentinos y de saber que aunque nos pongan obstáculos tenemos con qué construir soberanía, patria y el futuro de nuestra nación", celebró el precandidato presidencial de Unión por la Patria. También agradeció a Fernández de Kirchner en referencia a que lideró en 2012 la iniciativa para recuperar YPF.Massa destacó que la obra del gasoducto va en la línea de tener una mirada a "largo plazo" que van a "disfrutar" varias generaciones de la Argentina. "También agradezco a las empresas que llevaron adelante el proyecto y cumplieron en tiempo y forma lo que nos decían todos que era imposible", dijo acompañado por fuertes aplausos.El ministro de Economía dedicó otro pasaje de su discurso a agradecer al diputado Máximo Kirchner por haber trabajado junto a su par, Carlos Heller, en el proyecto y posterior ley de Aporte Extraordinario, que contribuyó a la construcción de parte de la obra. "Lo que pagaron quienes contribuyeron con este aporte son esos 573 km de caño", dijo y agregó:Luego se refirió a ENARSA, la empresa de energía del Estado y cuyo presidente es Geréz, y ejemplificó: "Hay empresas en la argentina que son del Estado y que pueden batir récords mundiales de construcción de gasoductos". en la misma línea, Massa explicó que gracias al gasoducto Néstor Kirchner, la Argentina no va a importar más gas en barcos sino que a partir de ahora se va a utilizar el gas que está en el subsuelo patagónico y por tanto también dejará de importar este mineral de Bolivia que actualmente se utiliza para abastecer de gas al norte del país., explicó Massa y dijo: "Argentina va a pasar de ser un país con déficit de dólares por importar energía a tener superávit de dólares en su balanza comercial porque estamos haciendo las obras que cambian esa ecuación".