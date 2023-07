Jueves de inflación y sueldos: se reúne el Consejo del Salario Mínimo y se conoce la inflación de junio

hoy el salario mínimo es el 40% de la Canasta Básica Total para un grupo familiar de cuatro personas,

Esta semana habrá nuevas noticias para el bolsillo, además de que el(SMVyM) donde representantes sindicales, empresariales y del Ministerio de Trabajo definirán el nuevo monto mínimo del salario que hoy se encuentra en $87.987. La inflación de junio perforaría el 7% . De acuerdo con el REM publicado por el Banco Central la semana pasada,Esta desaceleración de los precios está asociada, según comentaron los analistas, a una cuestión estacional, a una menor suba de los regulados y a un incremento más leve en los alimentos y acumula dos meses seguidos de descenso ya que en mayo se ubicó en 7,8%, la variación más baja desde febrero.De todas formas,que alcanza el 42, 2%; tendrá en cuenta los incrementos de la canasta básica y, además, buscará empezar a recuperar el poder adquisitivo perdido, alrededor del 15% en la gestión actual y cerca del 37% comparado contra 2015.Y es quecanasta que fija el límite para no estar bajo la línea de pobreza. Para equiparar el valor de CBT la suba del salario debería ser superior al 100%.Si se mira qué pasó en los últimos años con la evolución del poder de compra del salario mínimo, vital y móvil se observa “una tendencia negativa desde 2011, que resultó particularmente fuerte en los dos últimos años del gobierno de Mauricio Macri así como en 2020”, señaló un informe del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (CIFRA). Según alertan, esa caída fue incluso superior a la pérdida real de los salarios registrados.Especialmente “En 2020 el SMVM perdió un 10% adicional de su capacidad de compra, dado que el Consejo del Salario Mínimo recién dispuso incrementos desde octubre de ese año. Así, en diciembre de 2020 el nivel real del SMVM se ubicaba 32,7% por debajo del promedio de 2015”., agregaron desde el centro de estudios y detallaron que el año pasado cerró “con una caída promedio del salario mínimo real del 1,3%, que lo ubicó 33% por debajo del nivel de 2015”.“En los meses más recientes, con subas del nivel de general de precios que vuelven a ubicarse por encima del 6% mensual, el salario mínimo muestra caídas adicionales”, explicaron desde Cifra y señalaron que estos niveles dan lugar a “un piso sumamente bajo, circunstancia que puede quedar velada cuando se considera únicamente el dato del leve incremento interanual”.A precios actuales, el salario mínimo del año 2015 equivale a $140.000 y el de 2019 a $103.000 es decir que “a lo largo de este gobierno perdió alrededor de un 15% de poder adquisitivo y alrededor de un 37% si lo comparamos contra el año 2015”, según explicó el centro económico MATE a El Destape.El Ministerio de Trabajo que encabezaconvocó para el jueves próximo a los integrantes del Consejo del Salario, así, empresarios y sindicalistas discutirán la nueva actualización del haber mínimo, vital y móvil y de las prestaciones mínima y máxima por desempleo.La primera reunión del Consejo del Salario de este año se realizó en marzo pasado y definió un incremento del 26,6% no acumulativo en tres meses: 15,6% en abril, 6% en mayo y 5% en junio, ubicandolo actualmente en un monto de $87.987.Del encuentro del jueves participarán el Ministerio de Trabajo, las cámaras empresarias, la Confederación General del Trabajo (CGT), la CTA de los Trabajadores, y la CTA Autónoma.Desde la CTA de los Trabajadores que conduceanticiparon a El Destape que, acorde con la pérdida de este último tiempo., los sindicalistas se abstuvieron de la votación al considerar que “si bien se trata de un acuerdo corto que en su primera cuota recupera parte de lo perdido en los primeros meses del año, no resulta suficiente para revertir la pérdida acumulada en el poder adquisitivo del salario mínimo que en el año 2020, pandemia mediante, profundizó la caída a la que lo había sometido el gobierno de Mauricio Macri”.En ese marco vienen señalando “las remarcaciones abusivas con alzas que impactan con mayor dureza en el rubro alimentos” por lo que la recuperación del salario mínimo debería tener parámetro la cobertura de la canasta básica.Durante la semana, la central de Yasky y la CTA Autónoma, que conduce, terminarán de definir propuestas concretas, desde la CGT todavía no anticiparon su postura.