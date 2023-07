Larreta volvió a diferenciarse de Bullrich: Los cambios no son a las trompadas"

El jefe de Gobierno porteño y precandidato presidencial de Juntos por el Cambio (JxC),volvió a cuestionar a su rival de la internaal advertir que “los cambios no son a las trompadas" porque "la historia argentina demuestra que así no funcionó”.o al camino de que todo empieza de cero porque todo lo que hizo el anterior es una catástrofe. Desde el regreso de la democracia hasta acá, todos los gobiernos se construyeron sobre el ‘anti el anterior’”, señaló Larreta en declaraciones a Radio con vos.Y consideró: “Ese camino nos condujo a inflación, inseguridad, frustración... Yo propongo algo distinto.”.Así, el precandidato presidencial volvió a diferenciarse de Bullrich y del ala dura del PRO. “Queriendo resolverlo a las trompadas estamos cada vez peor. Vamos de un lado al otro en un péndulo infernal donde en cada ida y vuelta estamos más abajo. Yo propongo algo diferente, propongo resultados”, manifestó.E insistió: “Aprendamos de nuestra historia, no nos tropecemos con la misma piedra”.El Jefe de Gobierno porteño aclaró que también busca un cambio profundo con sus propuestas. “Yo creo que hay que ir con un cambio a fondo, en cada uno de los aspectos de la vida pública de la Argentina. Ahora, el ‘cómo’ hace toda la diferencia, entre lograrlo y no. Queriendo imponer el cambio a las trompadas, la voluntad de uno contra la del otro por medio voto... Mirá cómo estamos. Esta cosa de amigo-enemigo, donde la política es una guerra, hay que matar al otro”, dijo.Respecto a la inauguración del Gasoducto Néstor Kirchner aclaró el jefe de Gobierno porteño a pesar de que durante el fin de semana se expresó en línea con Mauricio Macri al tuitear que "la inauguración del gasoducto es una buena noticia, un beneficio para todos los argentinos que nos permitirá dejar de importar gas a altos costos. Pero lamentablemente la obra llegó más tarde, fue más cara y ahora es utilizada partidariamente por el Kirchnerismo"El precandidato presidencial también se refirió a la polémica en torno a declaraciones homofóbicas y racistas realizadas porel primer precandidato a legislador porteño de Jorge Macri, y señaló:Respecto al pedido de la UCR de que el candidato del PRO fuera apartado de las listas, Larreta aclaró que Rinaldi “sigue siendo candidato" porque es la Junta Electoral de JxC "la que decide”.