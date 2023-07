Juicio por Lucas González: acusan al jefe policial de CABA de encubrimiento y piden su testimonio

los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal N°25 porteño, condenaron a los agentes acusados de matar al chico y ordenaron extraer el testimonio del jefe de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Berard, por su presunta participación en el encubrimiento de lo sucedido

#LucasGonzález | “El jefe de la Policía de la Ciudad está presionando a los de menor jerarquía para que hablen con sus familiares sobre la reunión (y) digan que no escucharon nada", el policía absuelto Ángel Arévalos apuntó contra Gabriel Berard, titular de la policía de CABA. pic.twitter.com/6BIG74TLxR — Política Argentina (@Pol_Arg) July 11, 2023

Tras el contundente testimonio de efectivos que estaban imputados por el encubrimiento del homicidio de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado en noviembre de 2021 en Barracas, CABA,El testimonio más impactante para esa decisión del tribunal fue el del, quien estaba acusado de haber encubierto el homicidio pero resultó finalmente absuelto. El efectivo porteño, en concreto,“Después de haber escuchado las audiencias y puntualmente después de haber escuchado la declaración de Cuevas, al cual también le creo, tengo que decir que repudio todo lo que escuché. Me da vergüenza que personas así formen parte de la policía y desprestigien a la fuerza de esta forma”, dijo Arévalos, en referencia al testimonio clave de Cuevas, detenido por encubrimiento, que reveló cómo y quiénes plantaron un arma de juguete en el auto de las víctimas.El efectivo, al hacer uso de sus últimas palabras y pedir ser declarado inocente, dijo que siempre buscó que se sepa "la verdad" pero que "esa verdad no les conviene”, en referencia a la jerarquía de la fuerza porteña, que depende directamente del gobierno porteño a través del Ministerio de Seguridad y Justicia., enfatizó Arévalos.Lo dijo en relación al alegato de su hermana, que también ofició de abogada defensora, Natalia Arévalos. Esta dijo semanas atrás que "la madre de Lucas merece saber la verdad" y que "quienes son los verdaderos encubridores de esto no son los de menor jerarquía sino que viene de más arriba”.En ese sentido, Arévalos revalidó lo que contó su hermana, quien reveló que se reunió con las autoridades de la Policía de la Ciudad el 23 de febrero de 2022, dos meses después de la detención de su hermano., reveló.Ante esto, el tribunal que condenó a prisión perpetua a tres policías por el asesinato de Lucas y la tentativa de homicidios de sus tres amigos, pidió además que extraigan los testimonios del jefe y del subjefe de la Policía de la Ciudad para que se investigue la actividad que tuvieron en el marco del caso., señaló el Tribunal Oral en lo Criminal 25 en uno de los puntos del veredicto que fue leído este mediodía.