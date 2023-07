Malas noticias para el secretario de Rosatti y D´Alessandro: citados a declarar en el juicio político a la Corte

La comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados trajó este martes malas noticias para Marcelo D´Alessandro, el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, y Silvio Robles, el secretario del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti: resolvió citarlos a dar explicaciones el próximo 1 de agosto sobre la supuesta negociación entre ambos respecto del fallo sobre coparticipación entre Nación y CABA, a través de un chat filtrado

Entre otras cosas, los legisladores nacional investigan en el marco del juicio político constitucional si la Corte Suprema intervino de manera ilegal en la coparticipación que benefició a la ciudad de Buenos Aires, en el marco de una nueva reunión con la presencia de exfuncionarios nacionales y fiscales de Estado de diversas provincias.En concreto, existen sospechas y presuntas pruebas con la que buscan comprobar si existió "connivencia" entre el Gobierno de la Ciudad y los integrantes del máximo tribunal antes de dictar el fallo sobre coparticipación que benefició al distrito porteño y perjudicó al Ejecutivo nacional.Tal como precisón Télam,Al inicio de la reunión, el diputado del FdT Rodolfo Tailhade solicitó la convocatoria como testigo a Alejandro Otero, actual funcionario de la AFIP, quien expuso en el Senado sobre el traspaso de los fondos de coparticipación. El pedido fue avalado por al comisión.También se acordó pedir a la Corte un informe sobre la circulación del fallo del máximo tribunal sobre coparticipación y si se realizó un peritaje técnico de los expedientes de los decretos, así como su motivación.Por su parte, Batakis aseguró "no hay fundamentos ni informes técnicos que expliquen los incrementos" establecidos por decreto del Gobierno de Mauricio Macri de 2016 que dispuso aumentar del 1,4 al 3,75 el porcentaje para la Ciudad en materia de coparticipación.La funcionaria advirtió, en ese sentido, que "lo que hizo la gestión de Macri de poner en el índice de coparticipación una transferencia de recursos es generar una nueva desigualdad respecto de las provincias, porque las provincias reciben sus transferencias sin que se especifique para qué gasto son" y puso de relieve que "el régimen de coparticipación federal no tiene como objetivo cubrir transferencias de una misión o función".Batakis describió de manera detallada cuál fue la ubicación del asesor en la sala de audiencias, a pesar de no estar consignada su presencia en el acta de esa reunión.Moreau enfatizó que Robles fue "deliberadamente excluido de esa acta, no hay otro funcionario que haya sido excluido", al sostener que "por eso creemos que esa acta carece de validez".Se trata de la segunda reunión de la comisión para investigar si los jueces de la Corte Rosatti, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rozenkratz incurrieron en mal desempeño al dictar la cautelar pedida por la administración porteña ante la redistribución de fondos dispuesta por el Gobierno nacional.La citación de estos funcionarios fue resuelta en la última reunión de la la comisión, desarrollada la semana pasada, cuando se dispuso además convocar a Rogelio Frigerio, exministro del Interior del Gobierno de Macri, para después de las elecciones generales del 22 de octubre, ya que es precandidato a gobernador de Entre Ríos por Juntos por el Cambio (JxC).En esa última audiencia se dispuso también que se realice una huella de voz del exministro D'Alessandro, para comprobar la veracidad de los chats que se viralizaron y que podrían demostrar la eventual "connivencia" entre el Gobierno de la Ciudad y los integrantes de la Corte.