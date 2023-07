Negacionista: Bullrich puso en duda la cifra de desaparecidos y le salieron al cruce

La precandidata presidencial de(JxC)consideró que quienes cuestionan el número de 30 mil desaparecidos durante la última dictadura militar "no pueden ser" calificados como "traidores a la patria", y referentes del oficialismo y la izquierda denunciaron que su "negacionismo" es parte de un "señaló Bullrich en un reportaje concedido anoche al canal de televisión A24.La exministra de Seguridad del gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio) indicó que la cifra de víctimas a raíz de la represión ilegal que ejerció la última dictadura la estableció la Comisión Nacional Sobre la Desaparición de Personas (Conadep)., remarcó.Esta tarde, el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, expresó que le da "asco" escuchar que Bullrich "pone en duda el número de detenidos-desaparecidos". "Nos da la visión también de lo peligrosa que puede ser esa mujer que tiene la culpa de haber sido parte de un proyecto nacional y popular que defendía los intereses de la mayoría y tiene que estar demostrando al poder real que ella ahora es parte de eso. Es lo más peligroso que nos puede pasar", advirtió durante un acto en la Unión Ferroviaria, donde se recuperaron legajos laborales reparados de trabajadores desaparecidos durante la última dictadura cívico militar.Por su parte, la subsecretaria de Análisis y Seguimiento Político Estratégico en la provincia de Buenos Aires, Victoria Donda, señaló en Twitter que. "El negacionismo que representa no es ingenuo: es parte de un plan de Gobierno basado en el odio y el miedo", aseveró.En tanto, el precandidato presidencial del Frente de Izquierda, Gabriel Solano, denunció queañadió Solano en un comunicado.Al respecto, en la entrevista del lunes por la noche, Bullrich anunció que si es electa presidenta será "comandante en jefe de las Fuerzas Armadas" y le dará a esas instituciones "el lugar que tienen que tener".", expresó.Asimismo, ponderó las figuras de los expresidentes de Uruguay, José "Pepe" Mujica, y de Chile, Michelle Bachelet, que también tuvieron historias personales vinculadas a la violencia política y a las dictaduras de esa época. "Mujica fue presidente de Uruguay y dijo 'no quiero volver al pasado'. A Michelle Bachelet, que le mataron a su padre, dijo `yo no tengo rencores'", afirmó sobre la exmandataria trasandina.