Juicio oral por abuso sexual contra Alperovich: el ex gobernador se sentará en el banquillo en 2024

El TOCC (Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional) Nº29 ha establecido que el juicio oral por abuso sexual contra el ex gobernador de la provincia de Tucumán, José Alperovich, comenzará en 2024. Este tribunal será el encargado de juzgar al ex mandatario por una serie de hechos ocurridos en 2017, donde la víctima fue su sobrina segunda y ex colaboradora política.

El caso en cuestión involucra una denuncia presentada en 2019 por la sobrina segunda y excolaboradora política del exgobernador, por hechos de abuso sexual ocurridos durante 2017.

Cabe señalar que en mayo de este año, el tribunal rechazó la solicitud de la defensa de realizar un juicio por jurados. En esemomento, se argumentó que la ley correspondiente no fue creada para los tribunales nacionales con sede en CABA.En la investigación participaron el fiscal Santiago Vismara y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), dirigida por Mariela Labozzetta. Al solicitar la elevación a juicio en mayo del año pasado, se consideró que Alperovich debía responder por tres casos de abuso sexual, dos de ellos en grado de tentativa, y seis casos de violencia sexual agravada por acceso carnal. Los fiscales explicaron que en todos los casos hubo intimidación, abuso de una relación de dependencia, poder y autoridad.