Alberto Fernández viaja a Bruselas por acuerdos comerciales entre la UE y el Mercosur

El mandatario argentino también mantendrá una serie de reuniones bilaterales con distintos funcionarios, entre las que se destaca el encuentro que realizará con Olaf Scholz, el canciller alemán.En cuanto a la agenda del Presidente en Europa, se estima que será recibido por el flamante embajador ante la Unión Europea, Atilio Berardi. Este jueves, tras haber presentado sus cartas credenciales, fue oficializado en el cargo.Fernández arribará a Bruselas junto con Lula da Silva, quien tiene a cargo la presidencia pro témpore del bloque sudamericano y, según Ámbito,En tanto, desde la Unión Europea buscan cerrar las negociaciones porque el objetivo es "lograr que el acuerdo se concrete y rápido"., señalaron desde la Cancillería a Ámbito.A pesar de que el acuerdo entre UE y Mercosur se anunció en el año 2019, todavía existen algunas trabas que lo mantienen estancado. Desde el Gobierno consideran que en Europa mantienen actitudes proteccionistas sobre todo en el sector de los alimentos.El presidente Alberto Fernández participó de un acto en la ciudad de San Luis donde se entregaron 187 viviendas, en el marco del programa federal Casa Propia, y en clave electoral, remarcó la unión del oficialismo de cara a las próximas elecciones.Las 187 viviendas, de un total de 527 que se hicieron en el lugar requirieron una inversión de más de 1.500 millones de pesos y corresponden al programa federal Casa Propia. Hasta el momento el Gobierno nacional entregó 329 viviendas en San Luis Capital, mientras que otras 1.128 se encuentran en ejecución. En la provincia de San Luis ya se otorgaron un total de 2.797 y otras 2.681 están en ejecución.De cara a las elecciones, el mandatario remarcó que “en este tiempo de reflexión, porque es la hora de votar, démonos cuenta lo importante que es trabajar unidos, no que estemos juntos, sino unidos. Estemos más unidos que nunca”, sostuvo tras encabezar el acto donde estuvo junto al mandatario Alberto Rodríguez Saá., remarcó.En total, ya son 5.665 las viviendas desarrolladas con una inversión nacional que supera los 55 mil millones de pesos. Acompañado del gobernador provincial, Alberto Fernández hizo la entrega de nuevas viviendas le agradeció a Alberto Rodríguez SaaEn ese sentido, destacó que la entrega de la casa propia “es un derecho” de los ciudadanos: “Estos cuatro años que estamos terminando como Gobierno fueron muy difíciles, pero entre tantas dificultades nunca bajamos los brazos y seguimos construyendo”.“Muchas veces se pregunta en qué puede cambiar la vida la política, bueno, justamente, cuando uno puede construir una casa para una familia que no la tiene le cambia totalmente la vida a esa familia porque termina con la preocupación del alquiler y empieza a ser dueño de su techo que, en verdad, no es otra cosa que un derecho que tiene todos los argentinos. Pasa que algunos reconocemos esos derechos y otros no”, sostuvo.