Kicillof inauguró una escuela en San Vicente a metros de una secundaria frenada por Milei

En #SanVicente, como en toda la provincia, vemos con claridad el contraste entre nuestra gestión y el Gobierno nacional: ¡la Primaria Nº6 tiene nuevo edificio!



Un logro que alcanzamos junto a la comunidad educativa que todavía espera por las obras que Milei paralizó en la pic.twitter.com/6pQH9jEXXc  Axel Kicillof (@Kicillofok) May 15, 2026

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, inauguró este viernes el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°6 de San Vicente en medio de una escena cargada de mensaje político: mientras cortaba cintas y recorría aulas nuevas, a pocos metros permanecía paralizada la construcción de la Escuela Secundaria N°12, frenada por el gobierno nacional de Javier Milei.La imagen del acto mostró así dos postales opuestas dentro del mismo predio educativo: de un lado, un edificio terminado y en funcionamiento; del otro, una estructura inconclusa y detenida desde el cambio de gestión nacional. Ese contraste fue el eje que el gobernador eligió para volver a confrontar con la Casa Rosada por el recorte de la obra pública.“Hoy estamos viendo el reflejo de dos modelos totalmente diferentes: mientras inauguramos este nuevo edificio para una escuela primaria, a pocos metros podemos observar las obras de la secundaria que fueron paralizadas por decisión del Gobierno nacional”, sostuvo Kicillof durante el acto, acompañado por la directora general de Cultura y Educación, Flavia Terigi, y el intendente local, Nicolás Mantegazza.El mandatario provincial aseguró además que desde la llegada de Milei quedaron detenidas más de mil obras en territorio bonaerense y cuestionó la decisión de interrumpir proyectos vinculados a infraestructura escolar. “Es realmente una actitud criminal dejar a los pibes y las pibas sin las escuelas que se merecen”, afirmó.La nueva sede de la Escuela Primaria N°6 demandó una inversión provincial de $1.941 millones y permitirá que unos 500 alumnos cuenten con edificio propio. El establecimiento posee seis aulas, laboratorio, biblioteca, sala de multimedios, SUM y espacios administrativos para docentes y auxiliares.“Este es el edificio escolar Nº314 que inauguramos y no va a ser el último”, remarcó Kicillof, quien aseguró que la Provincia continuará ejecutando proyectos “a pesar de la asfixia económica” y de la quita de recursos nacionales.