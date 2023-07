Se cumplen 10 años de YPF-Chevrón: el acuerdo que marcó el comienzo del auge de Vaca Muerta

Diez años han transcurrido desde que el acuerdo de asociación entre YPF y la compañía estadounidense Chevron fuera firmado el 16 de julio de 2013. Este domingo se conmemora una década de ese histórico evento, que ha sido reconocido por la industria como el punto de partida del desarrollo masivo de los recursos no convencionales en Vaca Muerta. Aquel emprendimiento exploratorio pionero en la cuenca neuquina, con una inversión millonaria, ha sido el impulso clave para los avances actuales en la explotación de este yacimiento.En aquel momento, el presidente de YPF, Miguel Galuccio, y Alí Moshiri, CEO de Chevron para América Latina y África, sellaron el acuerdo que dio inicio a la primera campaña exploratoria a gran escala en la formación neuquina, convirtiéndose en un referente del desarrollo de recursos no convencionales en Argentina.Desde entonces, la formación de Vaca Muerta ha estado bajo la guía de YPF, que un año antes de la firma del acuerdo, en mayo de 2012, fue renacionalizada por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con la expropiación de las acciones de Repsol.Las negociaciones para alcanzar el acuerdo YPF-Chevron demandaron más de diez meses de trabajo, y su objetivo era promover la explotación de un conjunto de yacimientos de petróleo no convencional en la formación Vaca Muerta. La meta inicial era perforar más de cien pozos en el primer año y realizar una inversión cercana a los 1.500 millones de dólares.Chevron, por su parte, aportó el capital y el conocimiento profesional de una empresa petrolera global, lo que permitió acelerar el aprendizaje en la industria local de hidrocarburos con tecnología y técnicas adecuadas para la producción de recursos no convencionales, basándose en su experiencia en formaciones similares en Estados Unidos.Esta asociación dio lugar al desarrollo de un área emblemática conocida como Loma Campana, la cual se convirtió en la zona no convencional más productiva fuera de América del Norte. Loma Campana fue clave para adquirir conocimientos sobre la roca madre y para lo que la industria denomina como "deriskeo", término que se refiere al proceso de identificar y gestionar los riesgos asociados con la producción de hidrocarburos no convencionales. Estos conocimientos se extendieron luego a la mayoría de las operaciones actuales en la región.Mirando hacia el futuro, el acuerdo YPF-Chevron adquiere una importancia aún mayor al considerar el potencial de Vaca Muerta para los próximos años, tanto en la producción de petróleo como de gas natural. Se prevé que este yacimiento sea un factor crucial para el desarrollo productivo del país, el equilibrio de la macroeconomía y una fuente significativa de divisas que contribuya a una balanza exportadora positiva.Actualmente, la formación neuquina representa el 46% de la producción nacional de petróleo y el 41% de la producción de gas en Argentina, mientras que durante el período de 2013 a 2022, el desarrollo de Vaca Muerta se encontraba en distintas etapas con un avance inferior al 10 por ciento.El crudo medanito, proveniente de Vaca Muerta, ha logrado posicionarse con éxito en los mercados internacionales gracias a su cualidad de ser un crudo liviano y de bajo contenido de azufre, lo que le confiere una alta competitividad. Las exportaciones de Vaca Muerta alcanzaron en 2022 los 72.000 barriles diarios, generando ingresos cercanos a los 2.500 millones de dólares.Diez años después, el acuerdo YPF-Chevron continúa dejando huella en la industria energética de Argentina y en el desarrollo de Vaca Muerta, consolidando a este yacimiento como un activo estratégico para el país en el panorama global de los hidrocarburos no convencionales.