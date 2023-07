Ex aliado de Valenzuela en Tres de Febrero: "Cansado de lo que estamos viviendo en manos de este corrupto"

Jofré realizó y difundió un video en el que no sólo tilda de "delincuente" y "corrupto" a Valenzuela, con quien trabajó de cerca, sino que además expone datos contundentes que podrían ser irregularidades por parte del aliado de Larreta. "La camioneta del señor intendente, la otra camioneta, toda la custodia. Así vive el rey en su edificio", empieza el video, en el que se parece transitar con un vehículo por la puerta de un edificio

#Política | La indignación de Martín Jofré por el estilo de vida que ostenta Diego Valenzuela: el ex concejal de Tres de Febrero apuntó contra el intendente de Juntos por el Cambio y lo trató de "delincuente" y "corrupto". pic.twitter.com/MfQBsMJbqW — Política Argentina (@Pol_Arg) July 17, 2023

Hay problemas paraen Tres de Febrero. Es que más allá de que la interna de Juntos por el Cambio a nivel nacional generó que, a nivel local,le plantara una interna, en el marco de su pelea con, quien contiene en su espacio al intendente, se potencian una serie de denuncias graves que viene haciéndole un ex funcionario y aliado.Se trata de, quien supo ser secretario de Seguridad y concejal de la mano de Valenzuela, pero que rompieron su alianza en 2021 tras la confección de las listas para, en aquel entonces, las elecciones legislativas."La verdad estoy con mucha bronca, indignado. Uno intenta inculcarle valores a sus hijos, pero pasa por la puerta del delincuente del intendente, donde vive ahora, ese edificio majestuoso que él mismo habilitó, de 17 pisos, y se quedó con el último valuado en un millón de dólares", denuncia Jofré en el audiovisual.Luego continúa refiriéndose a otros bienes presuntamente de Valenzuela: "También ve la camioneta SW4 0 kilómetro que pagamos todos nosotros, cuatro custodias alrededor. Otra camioneta que también pagamos nosotros para que use su mujer que es senadora, que nada tiene que ver con el municipio de Tres de Febrero pero que también la pagamos todos nosotros"."Y él vivendo ahí, de esa manera, a los ojos de todos sin importarle nada. Cuando hay gente que está desesperada por la inseguridad. Cuando hay gente a la que él mismo, su gestión, le voló la casa por el aire y no se hizo cargo, y la gente no tiene dónde vivir todavía", denuncia.Acerca de esto último, en abril Jofré denunció penalmente a Valenzuela por “violación de los deberes de funcionario público”, a propósito de la explosión ocurrida en Santos Lugares, provocada por una fuga de gas que comenzó luego de trabajos de pavimentación que realizaba el Municipio. También pidió, por ese mismo hecho, al Concejo Deliberante que convoque al intendente a una interpelación.Y concluye el video: "Entonces realmente estoy cansado de ver esta situación, de ver en lo que estamos viviendo y cómo en manos de este corrupto".