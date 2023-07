Abrió la inscripción para Procrear II: cómo anotarse al sorteo de más de 1600 viviendas

Elanunció que este martes a las 15 abre la inscripción para acceder a más de 1600 viviendas en doce nuevosEl programa estatal tiene como objetivo principal resolver las demandas habitacionales de los argentinos. Las viviendas en el marco del nuevo sorteo Procrear están ubicados en lasEstos nuevos predios estarán disponibles para que las familias puedan anotarse. Se trata de los de Baradero, Junín, Mercedes, Monte Hermoso, El Palomar, (Buenos Aires); Trelew (Chubut); Monte Maíz, Viamonte, Pascanas (Córdoba); Río Gallegos (Santa Cruz); San Juan - La Ramada (San Juan); y Las Parejas (Santa Fe). Además, vuelven a abrir los otros tres predios que también fueron edificados durante esta gestión: San Martín II (Buenos Aires); Roque Saenz Peña (Chaco); y General Lagos (Santa Fe). Por otro lado, también estarán disponibles a inscripción viviendas ubicadas en los Desarrollos Urbanísticos Bahía Blanca, Bolivar, Carmen de Patagones, Ciudad Evita, Ituzaingó, Lincoln, Merlo, Morón, San Antonio de Areco, San Martín, San Nicolás (Buenos Aires); Estación Buenos Aires y Estación Saenz (CABA); Barrio Liceo, Cavanagh, San Francisco (Córdoba); Paraná (Entre Ríos), Jujuy (Jujuy); Maipú, Malargüe, Mendoza Capital, San Rafael (Mendoza); Posadas (Misiones); Río Gallegos (Santa Cruz); Huaico (Salta); Estación Cambios, Sunchales (Santa Fe); La Banda, Santiago del Estero (Santiago del Estero); Río Grande (Tierra del Fuego).-No haber resultado beneficiado con planes de vivienda en los últimos diez años. -No tener, tanto el titular, como el cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como copropietarios, al momento de iniciar el proceso de inscripción. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones. -Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite. -Ser argentinos o extranjeros con residencia permanente en el país. -Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción. -Acreditar el estado civil declarado en el formulario de inscripción, excepto el estado civil soltero. -Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder. -Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 1 SMVyM (Salario Mínimo, Vital y Móvil) y 10 SMVyM. Los ingresos mínimos necesarios para acceder a una determinada vivienda podrán variar según el predio y la tipología seleccionada. De acuerdo a la información declarada en el formulario, se indicará si existen o no tipologías disponibles. -Demostrar, como mínimo, 12 meses de continuidad laboral registrada. -No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos 12 meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por orden judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra. -Los participantes, al momento de completar el formulario de inscripción, podrán incluir solo un cotitular. Para el caso de los participantes de estado civil casado, el cónyuge, será considerado cotitular automáticamente. El titular y el cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados: Matrimonio, Unión convivencial o Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el titular y cotitular. Todas las notificaciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el participante en el formulario de inscripción.Las y los solicitantes a participar del nuevo sorteo de viviendas del programa Procrear II, deberán completar el formulario de inscripción publicado en el sitio web del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. 1. Ingresá a Desarrollos Urbanísticos. (https://www.argentina.gob.ar/habitat/procrear/desarrollosurbanisticos) 2. Observá los predios que se encuentran con la leyenda “Inscripción abierta”. 3. Descargá y leé atentamente las “Bases y condiciones”. 4. Si cumplís con los requisitos ingresá al botón “Inscripción” (solo se habilita cuando las inscripciones se encuentran abiertas). 5. La posibilidad de inscripción depende del código postal. Al completar dicho campo se muestran las opciones relativas a tú código particular. Si no aparece ninguna opción es porque el sistema no detecta opciones vinculadas a tú código. 6. Ganar el sorteo implica el derecho a iniciar el proceso de conformación del crédito, pero no está asegurada la efectiva obtención del mismo, ya que ello estará sujeto al cumplimiento de las políticas y condiciones crediticias.