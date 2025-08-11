Economía restringió la suscripción de Lecaps cortas ante vencimientos de $15 billones

En un contexto de tensión en los mercados financieros, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, inició este lunes el proceso para refinanciar vencimientos de agosto por alrededor de $23 billones. Para el primer llamado del mes, se presentó una oferta de bonos que cubre compromisos por casi $15 billones.En esta licitación, la Secretaría de Finanzas estableció un tope para las suscripciones con vencimiento inferior a un mes: no podrán superar el 50% del total a colocar. De esta manera, al menos la mitad del monto deberá migrar a plazos más largos, con vencimientos que irán de octubre a febrero.De esta forma, el Tesoro detalló los instrumentos que ofrecerá en la licitación para este miércoles 13 de agosto:- Al 12 de septiembre (S12S5) por un monto máximo de $3 billones- Al 30 de septiembre (S30S5) por un monto máximo $4 billones- Al 31 de octubre (S31O5)- Al 11 de noviembre (S10N5)- Al 16 de enero de 2026 (S16E6)- Al 13 de febrero (T13F6)- Al 15 de febrero (TZVD5)- Al 31 de octubre (TZXO5)- Al 10 de noviembre (M10N5)- Al 16 de enero (M16E5)- Al 13 de febrero (M13F5)