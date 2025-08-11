Economía restringió la suscripción de Lecaps cortas ante vencimientos de $15 billones

El Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas anuncia una licitación para el 13 de agosto con ofertas de Lecaps, Boncap, Dólar Linked y Boncer.
