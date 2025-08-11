12.08.2025 / ECONOMÍA

Economía restringió la suscripción de Lecaps cortas ante vencimientos de $15 billones

El Gobierno, a través de la Secretaría de Finanzas anuncia una licitación para el 13 de agosto con ofertas de Lecaps, Boncap, Dólar Linked y Boncer.



En un contexto de tensión en los mercados financieros, el Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, inició este lunes el proceso para refinanciar vencimientos de agosto por alrededor de $23 billones. Para el primer llamado del mes, se presentó una oferta de bonos que cubre compromisos por casi $15 billones.

En esta licitación, la Secretaría de Finanzas estableció un tope para las suscripciones con vencimiento inferior a un mes: no podrán superar el 50% del total a colocar. De esta manera, al menos la mitad del monto deberá migrar a plazos más largos, con vencimientos que irán de octubre a febrero.

De esta forma, el Tesoro detalló los instrumentos que ofrecerá en la licitación para este miércoles 13 de agosto:

LECAP/BONCAP

- Al 12 de septiembre (S12S5) por un monto máximo de $3 billones
- Al 30 de septiembre (S30S5) por un monto máximo $4 billones
- Al 31 de octubre (S31O5)
- Al 11 de noviembre (S10N5)
- Al 16 de enero de 2026 (S16E6)
- Al 13 de febrero (T13F6)

DOLAR LINKED

- Al 15 de febrero (TZVD5)

BONCER

- Al 31 de octubre (TZXO5)

TAMAR

- Al 10 de noviembre (M10N5)
- Al 16 de enero (M16E5)
- Al 13 de febrero (M13F5)

