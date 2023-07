La Corte Suprema no habilitó la feria judicial para tratar amparo contra la candidatura de Jorge Macri

Lano hizo lugar al recurso de amparo presentado porpara que se habilite la feria judicial y se trate su pedido de impugnación de la precandidatura a jefe de Gobierno porteño depor Juntos por el Cambio para las elecciones 2023., señaló la comunicación, que llevó la firma del titular de la Corte Suprema, Horacio Rossatti.Artaza, ex precandidato a jefe de gobierno por Unión por la Patria, avanzó con su recurso de amparo, ya que el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires habilitó que se trate el pedido de la impugnación de la precandidatura Jorge Macri. "No obstante, la cuestión de fondo sigue su curso. Esperamos la resolución definitiva sobre la impugnación. Desde un principio, quisimos evitar esta incertidumbre y que se cumpla con la Constitución", señaló Artaza en sus redes sociales. En ese sentido, señalaron que aguardan ": si la precandidatura de Jorge Macri "es o no procedente".Artaza había solicitado que la Corte Suprema se expidiera sobre el tema a pesar de la feria judicial. Desde que el TSJ emitió la resolución, la Justicia porteña tenía que definir en el plazo de 10 días si corresponde enviar el pedido al máximo tribunal nacional.En la resolución, la jueza Inés Mónica Weinberg destacó:El primo del ex presidente Mauricio Macri había ejercido la intendencia del municipio bonaerense de Vicente López desde 2011 hasta este año. En 2021 había pedido licencia para ocupar el ministerio de Gobierno porteño.