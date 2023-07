Dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 28 de julio

El dólar blue bajó $2 y cerró este viernes en los $551 para la venta en las cuevas de la City porteña tras el cierre de las negociaciones entre el Gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI).La divisa paralela se disparó $23 el lunes, pero luego el martes descendió $16. Sin embargo, entre el miércoles y el jueves avanzó $17, para volver a descender este viernes.En este escenario, el FMI anunció que alcanzó un acuerdo a nivel de staff con Argentina para destrabar 7.500 millones de dólares y completar la quinta y sexta revisión del programa por 44.000 millones de dólares. De todas maneras, aún necesita la aprobación del Directorio del organismo internacional.Elcerró este viernes a $273,70 por unidad, 60 centavos más que en el cierre de ayer. En la semana que acaba de finalizar, el tipo de cambio mayorista subió $4,25, por debajo de los $4,40 de aumento registrado en la semana anterior.Eldel Banco Nación cotizó este viernes a $272 para la compra y $285 para la venta, mientras que el promedio del Banco Central de la República Argentina es de $286,4 por dólar.El(recargo del 75% en la compra del dólar minorista) cerró a $501,2.El(recargo del 100% en gastos en moneda extranjeras mayores a 300 dólares) cotizó hoy $572,8. Esta divisa continúa como la cotización más cara del mercado, aunque no se trata de un tipo de cambio para la adquisición de billetes, sino de un recargo sobre los gastos en moneda extranjera para compras con tarjeta de crédito o débito.En cuanto a los dólares financieros, else consigue este viernes a $514,09, 1,6% más que el precio registrado ayer. Así, acumula un aumento mensual de 6,5%.Por su parte, else consigue este jueves a $547,51, 0,5% más que ayer.