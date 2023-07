Una encuesta midió cuatro escenarios de balotaje: aparecen mejor posicionados Massa y Larreta

la fórmula de Unión por la Patria que conforman Sergio Massa y Agustín Rossi logró un 24%, mientras que la de Juan Grabois y Paula Abal Medina consiguió 4 puntos. En el caso de la interna de Juntos por el Cambio, el binomio Horacio Rodríguez Larreta - Gerardo Morales alcanzó un 16%, al tiempo que tres puntos abajó quedó la dupla compuesta por Patricia Bullrich y Luis Petri

El mejor posicionado de cara a esa eventual segunda vuelta es Larreta, que se impone en todos los escenarios, pero Massa parte de una buena posición, con triunfos sobre Bullrich y Milei, con todavía dos semanas para las PASO y, luego, más de dos meses para las elecciones generales y en ascenso según todos los sondeos

Una nueva encuesta no sólo arroja quiénes resultarían ganadores en las internas de cada coalición de cara a las PASO del 13 de agosto si los comicios fueran ayer, sino que además - pese a que falta mucho tiempo y que la política nacional es demasiado volátil - se adelantó y consultó quién podría resultar nuevo presidente de los argentinos en cuatro escenarios de balotaje.Se trata de un sondeo de la consultora, realizado en varias provincias y que preguntó a quiénes votarían si las elecciones presidenciales PASO fueran mañana.En ese marco,Hecha la sumatoria de votos por espacio de las dos coaliciones que más votos recibirían en la primera vuelta,En el caso de la propuesta de La Libertad Avanza, que tiene a Javier Milei como precandidato a presidente acompañado por, obtuvo el 19%.También se midió a las fórmulas de izquierda que compiten dentro del Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT):Completa la lista de competidores de cara a las PASO que fueron medidos el espacio Hacemos por Nuestro País, cuya fórmula integran el gobernador cordobésy el exministro kirchnerista y diputado nacional, quienes obtuvieron un 3%.El voto indeciso, en tanto, alcanza el 10%, mientras que un 6% expresó que votará en blanco o no irá a votar, de acuerdo el trabajo de Nueva Comunicación. El trabajo fue realizado a partir de una muestra tomada entre el 14 y el 21 de julio sobre 1780 casos.La encuesta también incluyó hipotéticos escenarios de balotaje.En un escenario de balotaje entre Larreta y Massa, las preferencias se inclinan por el aspirante "paloma" del PRO, con 41% de intención de voto contra 37%.Ahora bien, si la disputa de segunda vuelta fuera entre Massa y Bullrich, se impone el ministro de Economía con un 40%, lejos del 36% que cosecha la ex diputada nacional y ex ministra de La Alianza y Mauricio Macri.Si el balotaje fuera entre Larreta y Milei, ganaría el primero con 42% frente a un 31% del libertario. Mientras que en el cuarto escenario de segunda vuelta, con Massa enfrentándose al precandidato de La Libertad Avanza, las preferencias se inclinan por el oficialista con 40% contra el 35% que logra el economista opositor.