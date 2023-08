Causa Cuadernos: el abogado defensor de Oscar Thomas aseguró que "todo era una operación"

En el marco de la Causa Cuadernos, el abogado defensor del ex funcionario Oscar Thomas, José Manuel Ubeira, señaló que "lo que imperó fue el miedo como un enorme disciplinador" y destacó que "de antemano" sabían que "todo esto era una operación"."Está claro que esto fue una maniobra. Tienen 70 personas imputadas, entre ellas la Vicepresidenta. Es un escándalo. Watergate también fue realizado supuestamente por gente experta y dejaron todos los dedos puestos", aseguró Ubeira en declaraciones radiales.Y subrayó: "Los que dirigieron esta operación de inteligencia están a un millón de kilómetros de este problema. Claramente esto fue digitado del gobierno de Mauricio Macri".Por otra parte, habló sobre la causa del atentado a Cristina Kirchner: "Para CFK no va a haber justicia en la República Argentina".Cabe mencionar que el empresario de Electroingeniería, Gerardo Ferreyra, denunció que el fiscal de la causa Cuadernos Carlos Stornelli le pidió que declare contra Cristina Kirchner y Néstor Kirchner para evitar ir a la cárcel.A su vez, un peritaje oficial de la Policía Federal dio a conocer el lunes que el ex policía Jorge Bacigalupo, adulteró los cuadernos para involucrar a Ferreyra en la causa.