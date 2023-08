Circulación récord de billetes de $1.000 en la previa electoral

Datos oficiales del Banco Central de la República Argentina (BCRA) sostiene que la cantidad de billetes en circulación aumentaron en los últimos días. Al 31 de julio, alcanzó los 8.560,6 millones de unidades, unos 667,1 millones (8,5%) de unidades más que a finales del primer trimestre del 2023. Todo ello, en un contexto preelectoral.Según los datos del organismo conducido por Miguel Ángel Pesce, del total de billetes en circulación, habría más de 4.250 millones de billetes de 1.000 que pasan de mano en mano en todo el territorio nacional que, explican casi el 46,5%.Según la agencia Bloomberg, en menor medida se encuentran los billetes de $100 que, tras dos décadas de protagonismo, en octubre del 2022 perdieron el puesto de los que más circulan en la Argentina, puesto que al día de hoy circulan unas 1.663,3 millones de unidades, casi un 30% menos que hace un año, y representan apenas el 19% de la cuota de mercado.De los billetes de $2.000, recientemente puestos en circulación y de los cuales muchos argentinos todavía no vieron uno, ya circulan 74,8 millones de unidades, por lo que explican menos del 0,9% del papel en circulación.El mayor billete de circulación en la Argentina equivale a u$s3,57 al tipo de cambio ilegal. Sin embargo, esto no desalienta el uso de efectivo en el país a pesar de los esfuerzos del BCRA y las entidades bancarias para desalentar su uso.De acuerdo con la citada agencia de noticias, la Casa de la Moneda Argentina (CMA) lleva más de un año y medio sin acuñar monedas. El último dato que se conoce del Central sobre la cantidad de monedas en circulación es de abril del 2022.Desde entonces, las comunicaciones "C", en su totalidad, relativas a "Circulación en el público y los bancos de billetes y monedas", que se emiten dos veces por mes, reportan la misma cantidad de monedas en circulación en el país: 9.738,6 millones de unidades.La razón es la depreciación de la moneda argentina. En ese sentido, la de mayor denominación que es la de $10 equivale a un poco más de un centavo de moneda estadounidense al tipo de cambio paralelo.