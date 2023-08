Massa viaja a Córdoba y se prepara para Santa Fe: los voceros de campaña y cómo busca convencer indecisos

A diez días de las PASO, el precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP)continúa con su gira con la idea del “casa por casa, barrio por barrio”, este jueves viaja a Córdoba y se prepara para Santa Fe con el objetivo de sumar votos., si bien Juntos por el Cambio se hace fuerte, en las elecciones provinciales y de la capital sufrió duros golpes del peronismo local, desde la campaña liderada por el ministro del Interior,, consideran que hay limitaciones por la precandidatura depuede jugar a favor al restarle votos a Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.Mientras que. Allí estará en la fábrica de electrodomésticos, donde hablará ante empresarios de distintos sectores, y luego estará en un encuentro con dirigentes y candidatos locales. En esa agenda trabajan el presidente del bloque de diputados del Frente de Todos,y el ministro de Transporte de la Nación,Traslos viajes de Massa buscan los votos del “segundo conurbano” frente a que Córdoba aglutina 3 millones de votantes; Santa Fe otros 2,8 millones; Mendoza casi 1,5 millones; Entre Ríos unos 1,1 millones y el interior de la provincia 4 millones.En el AMBA, hay 11,5 millones de electores.Sin embargo,el oficialismo prepara un spot para llamar a la participación y en el que se apelará a los 40 años de democracia y en los que se hará hincapié en la importancia de votar y lo que costó recuperarla.Será en línea con las “disculpas” que Massa le ofreció al votante del Frente de Todos desilusionado y llamó a buscar el voto “casa por casa” y “barrio por barrio”. Los voceros y las voceras consdieran que ese votante que hoy está desilusionado con el Gobierno es el de los deciles dos y tres. No son quienes no tienen ingresos o dependen de la asistencia social, sino que se trata del trabajador formal con ingresos que no son suficientes para llegar a fin de mes y que se encuentra en una clase media-baja.. Tendrá una actividad junto a artistas e intelectuales, además de un masivo acto con sindicatos.Incluso el martes pasado, se realizó una reunión de 22 voceros con el gurú catalán Antoni Gutiérrez Rubí sirvió para “ordenar la partitura” respecto a cómo explicarle al electorado indeciso o que se abstiene de votar cuáles son las virtudes de “Massa presidente”.Uno de los que tomó la palabra y fue elogiado por el resto de los presentes fue Daniel Scioli, el embajador de Argentina en Brasil bajó su precandidatura a presidente un día antes del cierre de listas y hoy es asesor de Massa en Economía. “Es el más joven de los experimentados y el de mayor experiencia entre los jóvenes”, elogió el ex gobernador al tigrenseGutiérrez Rubí repasó cuál es el perfil del precandidato, valoró positivamente que se trata de una interna contra Juan Grabois “más ordenada” que la que se da entre Larreta y Bullrich y sin dar cifras, dijo sobre los últimos sondeos: “Estamos en un empate técnico y acelerando”.Para Gutiérrez Rubí se trata de “una campaña de menor a mayor” en la que se busca “reconectar con un votante propio o que fue propio” y que el objetivo es que “Massa sea el más votado” en las PASO del 13 de agosto.