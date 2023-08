El empleo formal registrado alcanzó 34 meses de crecimiento ininterrumpido en mayo

El empleo formal registrado privado volvió a crecer en mayo, acumula 34 meses consecutivos de crecimiento y es el más alto en los últimos 14 años.



Defender el desarrollo y la producción garantiza que cada vez más gente acceda a empleos genuinos y de calidad.#DefenderALaPatria pic.twitter.com/yG5mAORRjw — Sergio Massa (@SergioMassa) August 4, 2023

De acuerdo al último informe del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el empleo formal registrado volvió a crecer en mayo y acumula 34 meses consecutivos de crecimiento, la cifra más alta en los últimos 14 años.con respecto al nivel de empleo existente en diciembre de 2022 (se incorporaron 75.000 trabajadores) en 11 de los 14 sectores económicos. Los sectores que más contribuyeron fueron: comercio (+13,4%); construcción (+10,6%); e industria (+3,2%).Mientras que elCon más de 1.186.190 personas empleadas y ya acumula más de 101.900 trabajadores formales más respecto a la pre-pandemia, lo que representa más de 9,4%.consignó la cartera industrial en un comunicado, Así continúa registrando tasas anuales de crecimiento que no se registraban desde 2011-2012“Nosotros creemos en el camino de la producción nacional, el empleo genuino y la venta de trabajo argentino al mundo", consideró el ministro de Economía y precandidato presidencial de UP, Sergio Massa, al tiempo que señaló que "defender el futuro de la patria es defender a nuestra industria y a la generación de empleo de calidad.”“El crecimiento del empleo es resultado de una decisión política de ordenar la macroeconomía sin resignar actividad económica. El crecimiento de la industria es evidencia de eso. Son puestos de trabajo de calidad en el sector privado. Mi compromiso es defender el trabajo de los argentinos para que Argentina venda cada vez más trabajo de nuestra gente al mundo”, remarcó Massa.En esa línea, el secretario José Ignacio de Mendiguren señaló: “Los datos de empleo demuestran que el foco del gobierno nacional y del equipo económico liderado por Sergio Massa se concentran de manera concreta en sostener la actividad productiva en todo el país”.Según De Mendiguren, “la industria es un claro ejemplo, con 22 meses de crecimiento en el empleo. También acumulamos 34 meses consecutivos de generación de empleo privado y logramos el nivel más alto de los últimos 14 años pese a la destrucción de puestos de trabajo del gobierno anterior".La industria ha sido una gran palanca de la recuperación del empleo formal, que alcanzó su nivel más alto desde hace al menos once años; después le siguió el rubro de comercio y construcción, fue el tercer sector productivo que más explicó el crecimiento del empleo privado formal total de mayo.